Татнефть изменит рынок: два новых производства стоимостью 169 млрд рублей — к чему готовиться конкурентам

Экономика

"Татнефть" планирует инвестировать 169 миллиардов рублей в строительство двух импортозамещающих производств в Татарстане, как сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Проект включает два ключевых направления: "Производство метионина" и "Комплекс глубокой переработки зерна". Реализация производства метионина направлена на полное удовлетворение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей на международных рынках. А комплекс переработки зерна станет крупнейшим в стране.

Строительство будет проходить на территории ОЭЗ "Зеленая долина — 2", рядом с АО "Нижнекамсктехуглерод". Площадь проекта составляет 171 гектар, и в результате его реализации планируется создание 978 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется на II квартал 2028 года.

Кластер будет ориентирован на производство высокомаржинальной продукции, такой как триптофан, аминокислоты и ксантановая камедь. За десятилетие проект предполагает 77 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет республики и нацелен на обеспечение как внутреннего рынка РФ, так и экспорт в страны ЮВА и Южной Америки, пишут "Ведомости".

Уточнения

Кла́стер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
