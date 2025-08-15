Татнефть изменит рынок: два новых производства стоимостью 169 млрд рублей — к чему готовиться конкурентам

Татнефть построит два гигантских завода в Татарстане за 169 млрд рублей

"Татнефть" планирует инвестировать 169 миллиардов рублей в строительство двух импортозамещающих производств в Татарстане, как сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Проект включает два ключевых направления: "Производство метионина" и "Комплекс глубокой переработки зерна". Реализация производства метионина направлена на полное удовлетворение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей на международных рынках. А комплекс переработки зерна станет крупнейшим в стране.

Строительство будет проходить на территории ОЭЗ "Зеленая долина — 2", рядом с АО "Нижнекамсктехуглерод". Площадь проекта составляет 171 гектар, и в результате его реализации планируется создание 978 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется на II квартал 2028 года.

Кластер будет ориентирован на производство высокомаржинальной продукции, такой как триптофан, аминокислоты и ксантановая камедь. За десятилетие проект предполагает 77 миллиардов рублей налоговых поступлений в бюджет республики и нацелен на обеспечение как внутреннего рынка РФ, так и экспорт в страны ЮВА и Южной Америки, пишут "Ведомости".

