Деньги текут рекой, а прибыль уходит сквозь пальцы: Мегафон подвёл итоги полугодия

Мегафон увеличил выручку на 8,6% в первом полугодии 2025 года по МСФО
1:28
Экономика

Мегафон подвёл итоги первой половины 2025 года и показал уверенный рост выручки, но с серьёзным падением чистой прибыли.

Мегафон оператор связи
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Мегафон оператор связи

Рост выручки и OIBDA

За шесть месяцев оператор увеличил доходы по МСФО на 8,6%, до 241,2 млрд рублей против 222,1 млрд годом ранее. Основную часть составила сервисная выручка — она выросла на 9,2%, достигнув 210 млрд рублей.

OIBDA поднялась на 8,8% и составила 106,9 млрд рублей, при этом рентабельность оказалась на уровне 44,34%.

Прибыль под давлением

Несмотря на рост доходов, чистая прибыль снизилась на 36,1% — с 26,8 до 17,1 млрд рублей.

Инвестиции и абонентская база

Капитальные расходы за полугодие уменьшились на 12,6% и составили 22,7 млрд рублей.
Абонентская база продолжает расти: на конец июня 2025 года у оператора 78,48 млн клиентов, что на 1,58% больше, чем год назад.

Уточнения

Международные стандарты финансовой отчётности МСФО (англ. International Financial Reporting Standards, IFRS) — набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия.

"МегаФон" - крупная российская телекоммуникационная компания, национальный оператор сотовой связи, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России (одна из компаний "большой четвёрки"), Таджикистане и Южной Осетии.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
