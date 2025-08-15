Урожай круглый год: сити-фермы меняют правила игры в российской агроиндустрии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:26
Экономика

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2024 году рынок вертикальных ферм в России достиг 200 миллионов рублей и продолжает расти.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Joi Ito, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теплица

Сити-фермерство — не просто способ выращивания растений, а полноценная инфраструктура с логистическими и технологическими решениями. Город становится новым пространством для агротехнологий. Модульные фермы, зеленые крыши и "домашние огороды" доказывают, что свежие продукты можно выращивать в любом мегаполисе, сообщает 56orb.ru.

Новые сити-фермы оснащены искусственным интеллектом, что делает производство более эффективным. Использование замкнутых агроциклов позволяет собирать урожай круглый год, независимо от погоды. Увеличение рентабельности на 30% стало возможным благодаря автоматизации и климат-контролю, что особенно актуально для удаленных регионов, таких как Сибирь и Дальний Восток.

По мнению аналитиков, вертикальное фермерство в России остается нишевым, но важным сегментом. За последний год в России было заключено 165 венчурных сделок на общую сумму $178 миллионов. Из них агротехнический сектор и FoodTech составили 14 сделок на сумму $7 миллионов.

Уточнения

Венчурный капитал (англ. venture — рискованный, авантюрный) — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска; долгосрочные инвестиции, вложенные в рискованные ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
