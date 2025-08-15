Роскомнадзор прижал интернет-рекламу к стенке: новый сбор уже выкачал миллиарды из рынка

С 1 апреля 2025 года российский рынок интернет-рекламы работает по новым правилам — введён трёхпроцентный сбор с доходов от распространения рекламы в сети. И вот уже подведены первые итоги.
По информации пресс-службы Роскомнадзора, более 56 тысяч участников рынка получили начисления к уплате после первого расчёта нового сбора.
"Сегодня произведен первый расчет сбора. Начисления к уплате получили более 56 тыс. участников рынка интернет-рекламы", — сообщили в Роскомнадзоре.
Средняя сумма начисления по состоянию на 15 августа составила 70 тысяч рублей. При этом 90% всей суммы приходится всего на 657 компаний.
Всего в расчёт за второй квартал попало 3,4 млн актов.
Сбор обязаны уплачивать:
"Введенный 3-процентный сбор позволяет собрать при первом же начислении (за 2-й квартал 2025 года) почти 4 млрд дополнительных доходов в бюджет страны. Поступления от сбора пойдут на развитие отечественных информационных платформ", — отметили в пресс-службе ведомства.
Тем, кто передал в ЕРИР некорректную информацию, даётся 10 дней на внесение исправлений. Окончательная корректировка расчётов за второй квартал будет проведена не позднее 30 августа.
Роскомнадзор разработал и внедрил уникальную систему учёта интернет-рекламы, цель которой — сделать отрасль максимально прозрачной и понятной для государства и участников рынка.
