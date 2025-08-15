Роскомнадзор прижал интернет-рекламу к стенке: новый сбор уже выкачал миллиарды из рынка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Экономика

С 1 апреля 2025 года российский рынок интернет-рекламы работает по новым правилам — введён трёхпроцентный сбор с доходов от распространения рекламы в сети. И вот уже подведены первые итоги.

Рубль монетой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Первые начисления: кого затронул сбор

По информации пресс-службы Роскомнадзора, более 56 тысяч участников рынка получили начисления к уплате после первого расчёта нового сбора.

"Сегодня произведен первый расчет сбора. Начисления к уплате получили более 56 тыс. участников рынка интернет-рекламы", — сообщили в Роскомнадзоре.

Средняя сумма начисления по состоянию на 15 августа составила 70 тысяч рублей. При этом 90% всей суммы приходится всего на 657 компаний.

Всего в расчёт за второй квартал попало 3,4 млн актов.

Кто платит и сколько

Сбор обязаны уплачивать:

  • операторы рекламных систем,
  • рекламные агенты и посредники,
  • рекламораспространители,
  • рекламодатели (если договор заключён с иностранным исполнителем).

"Введенный 3-процентный сбор позволяет собрать при первом же начислении (за 2-й квартал 2025 года) почти 4 млрд дополнительных доходов в бюджет страны. Поступления от сбора пойдут на развитие отечественных информационных платформ", — отметили в пресс-службе ведомства.

Возможность исправить данные

Тем, кто передал в ЕРИР некорректную информацию, даётся 10 дней на внесение исправлений. Окончательная корректировка расчётов за второй квартал будет проведена не позднее 30 августа.

Справка: зачем всё это

Роскомнадзор разработал и внедрил уникальную систему учёта интернет-рекламы, цель которой — сделать отрасль максимально прозрачной и понятной для государства и участников рынка.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
