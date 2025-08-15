Валютная интрига: рубль удивляет мир — эксперты о будущем курса

Рубль укрепился на 40%: эксперты оценили перспективы валюты РФ

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рубль продолжает показывать стабильность и стал самой успешной валютой 2025 года благодаря сочетанию фундаментальных факторов.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Курс рубля

Поддержку оказывают монетарная политика Банка России, валютные ограничения и профицит торгового баланса. Это вместе с низким уровнем импорта и ослаблением доллара на глобальном уровне способствовало росту курса рубля к доллару на 40% с начала года.

Операционный директор "АВИ Кэпитал" Виктор Шахурин говорит, что базовый сценарий для доллара США до конца лета остается в диапазоне 80-89 рублей. Если отношения между Россией и США улучшатся, курс может закрепиться в диапазоне 78-83 рублей. В противном случае, в случае санкционного шока, доллар может подняться выше 90 рублей, пишут Известия.

До начала осени курс рубля будет под воздействием разных факторов: внешнеполитических сигналов и цен на энергоносители. Внутренняя политика также окажет влияние — например, недавнее решение о снятии обязательной продажи валютной выручки экспортерами снижает предложение валюты.

Частный инвестор Федор Сидоров отметил, что валютный рынок сейчас становится более чувствительным к любым сигналам, связанным с переговорами между Россией и США. Прогнозы по курсу рубля остаются широкими — от 75 до 100 рублей за доллар.

По оценкам Минэкономразвития, в 2025 году среднегодовой курс составит около 94,3 рубля за доллар, в то время как базовый сценарий "СберCIB" предполагает укрепление до 90 рублей при позитивном развитии событий. Однако сложности в переговорах могут привести к более пессимистичным прогнозам.

Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер" сообщил, что на фоне встречи Владимира Путина и Дональда Трампа фондовый рынок России демонстрирует позитивную динамику — индекс Мосбиржи вырос на 7% в начале августа.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.