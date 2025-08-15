7 миллиардов на десерт: бренд Коровка из Кореновки замахнулся на увеличение производства на четверть

Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей

Группа компаний "Ренна", владеющая брендами "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское", планирует инвестировать более 7 миллиардов рублей в расширение "Кореновского молочно-консервного комбината" и "Фабрики настоящего мороженого" в Краснодарском крае до 2028 года.

Заместитель генерального директора ГК "Ренна" по стратегическому управлению Игорь Лилеев отметил, что еще два года назад был запущен крупный инвестиционный проект, который включает обновление и расширение комбината. Работы будут проведены в несколько этапов на протяжении пяти лет.

Генеральный директор комбината Игорь Московцев сообщил, что уже введены в эксплуатацию собственная мини-ТЭС и завершено строительство склада на 4,4 тыс. паллетомест. В планах — установка пяти новых линий на "Фабрике настоящего мороженого" до конца 2025 года, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции более чем на 25%.

Кроме того, запланированы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, а также строительство парковки, фирменного магазина и кафе, согласно РБК.

