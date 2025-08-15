Группа компаний "Ренна", владеющая брендами "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское", планирует инвестировать более 7 миллиардов рублей в расширение "Кореновского молочно-консервного комбината" и "Фабрики настоящего мороженого" в Краснодарском крае до 2028 года.
Заместитель генерального директора ГК "Ренна" по стратегическому управлению Игорь Лилеев отметил, что еще два года назад был запущен крупный инвестиционный проект, который включает обновление и расширение комбината. Работы будут проведены в несколько этапов на протяжении пяти лет.
Генеральный директор комбината Игорь Московцев сообщил, что уже введены в эксплуатацию собственная мини-ТЭС и завершено строительство склада на 4,4 тыс. паллетомест. В планах — установка пяти новых линий на "Фабрике настоящего мороженого" до конца 2025 года, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции более чем на 25%.
Кроме того, запланированы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, а также строительство парковки, фирменного магазина и кафе, согласно РБК.
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.