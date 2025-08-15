7 миллиардов на десерт: бренд Коровка из Кореновки замахнулся на увеличение производства на четверть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Экономика

Группа компаний "Ренна", владеющая брендами "Коровка из Кореновки" и "Алексеевское", планирует инвестировать более 7 миллиардов рублей в расширение "Кореновского молочно-консервного комбината" и "Фабрики настоящего мороженого" в Краснодарском крае до 2028 года. 

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Заместитель генерального директора ГК "Ренна" по стратегическому управлению Игорь Лилеев отметил, что еще два года назад был запущен крупный инвестиционный проект, который включает обновление и расширение комбината. Работы будут проведены в несколько этапов на протяжении пяти лет.

Генеральный директор комбината Игорь Московцев сообщил, что уже введены в эксплуатацию собственная мини-ТЭС и завершено строительство склада на 4,4 тыс. паллетомест. В планах — установка пяти новых линий на "Фабрике настоящего мороженого" до конца 2025 года, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции более чем на 25%.

Кроме того, запланированы работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории, а также строительство парковки, фирменного магазина и кафе, согласно РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
