Дроны над Москвой: кто стоит за взрывным ростом беспилотных систем

Минтранс назвал Москву лидером по производству беспилотных систем

По данным Минтранса, около 20% российских предприятий, занимающихся производством беспилотных систем, расположены в Москве.

Заместитель министра транспорта Алексей Шило сообщил на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в технопарке "Сколково", что в столице работает более 120 таких компаний.

В прошлом году объем производства беспилотных транспортных систем увеличился более чем в 2,5 раза, и это касается только гражданских технологий. В стране в целом насчитывается больше 600 компаний, работающих в этой сфере, а в Москве их более 120, не считая 16 научных институтов, сообщает "Царьград".

Шило подчеркнул, что Россия является одним из лидеров в развитии и внедрении беспилотных систем в разных отраслях. Это связано с хорошей технологической базой и квалифицированными инженерами, а также поддержкой со стороны государства. Он отметил необходимость перехода от отдельных проектов к комплексным решениям.

Заместитель министра рассказал о многих действующих инициативах: например, беспилотная "Ласточка" от РЖД уже прошла около 80 тыс. км, а беспилотный трамвай в Москве проехал более 6 тыс. км и показывает отличные результаты.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.



