Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнеры используют наслоение ковров для зонирования пространства
Пипирана: готовим вкусный и полезный испанский салат за 10 минут
Четыре стрижки, которые превращают непослушные кудри в идеальные локоны
Врачи рассказали, в какое время суток лучше мыть голову обладателям разных типах волос
Лиза Арзамасова показала кадры со дня рождения сына Лёвы
Экс-гонщик F1 предсказывает возвращение Хорнера в Формулу-1
Эксперты: морковь, свекла и зелень подходят для подзимнего посева
Учёные из Музея Виктории обнаружили древнюю транспортную сеть в глубинах океана
Фитнес-тренеры считают упражнения с собственным весом эффективной альтернативой залу

Дроны над Москвой: кто стоит за взрывным ростом беспилотных систем

Минтранс назвал Москву лидером по производству беспилотных систем
1:24
Экономика

По данным Минтранса, около 20% российских предприятий, занимающихся производством беспилотных систем, расположены в Москве.

Белый дрон, парящий в ярко-синем небе
Фото: freepik.com by ArthurHidden, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый дрон, парящий в ярко-синем небе

Заместитель министра транспорта Алексей Шило сообщил на форуме "Беспилотные системы: технологии будущего" в технопарке "Сколково", что в столице работает более 120 таких компаний.

В прошлом году объем производства беспилотных транспортных систем увеличился более чем в 2,5 раза, и это касается только гражданских технологий. В стране в целом насчитывается больше 600 компаний, работающих в этой сфере, а в Москве их более 120, не считая 16 научных институтов, сообщает "Царьград".

Шило подчеркнул, что Россия является одним из лидеров в развитии и внедрении беспилотных систем в разных отраслях. Это связано с хорошей технологической базой и квалифицированными инженерами, а также поддержкой со стороны государства. Он отметил необходимость перехода от отдельных проектов к комплексным решениям.

Заместитель министра рассказал о многих действующих инициативах: например, беспилотная "Ласточка" от РЖД уже прошла около 80 тыс. км, а беспилотный трамвай в Москве проехал более 6 тыс. км и показывает отличные результаты.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе
Еда и рецепты
Физическая активность и контрастный душ помогают проснуться без кофе Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Последние материалы
Ксения Бородина учит дочь Теону бытовой самостоятельности в квартире за 80 млн рублей
Бренд Коровка из Кореновки расширяет производство: планы на 7 млрд рублей
Галкин* опубликовал ностальгические фото с Пугачёвой: реакция сети
Эксперты рассказали, о чём говорит привычка держать одну руку сверху на руле
ЮНЕСКО: прибрежные города Средиземноморья в зоне наибольшего риска из-за штормов
Вирусы и рак: на Северном Кавказе и в Южном округе выявлена самая опасная связь — член-корреспондент РАН
Августовая температура и влажность подходят для вторичного посева зелени
Джон Сандаски предложил применять гелиостаты для поиска астероидов
Невролог назвала скрытый фактор, ведущий к перееданию
Лондонские рестораны ввели запрет на телефоны — эксперт рассказывает об изменениях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.