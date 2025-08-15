Крупнейший игрок покидает сцену: что будет с акциями ЮГК после ухода основного владельца

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Экономика

Минфин России намерен как можно быстрее продать основной пакет акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК).

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что с 15 июля 67,25% акций компании перешло в собственность РФ через Росимущество.

Ранее основным владельцем был Константин Струков с долей в 67,8%. Также 22% акций принадлежит "ААА Управление Капиталом", входящему в группу Газпромбанка, а оставшиеся 10,2% находятся в свободном обращении. Моисеев отметил, что один крупный миноритарный акционер останется, но остальной пакет акций будет продан в этом году. Рыночная стоимость пакета, находящегося в государственной собственности, составляет около 85 миллиардов рублей.

"Южуралзолото" занимает четвертое место в России по добыче золота и второе по запасам, имея 40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандартам JORC. Компания ведет добычу на двух хабах: Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), сообщает РИА Новости.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
