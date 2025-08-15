13-я пенсия: назван главный камень преткновения долгожданной выплаты

13-я пенсия в России: депутат раскрыла финансовые препятствия

Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду и социальной политике, заявила, что выплата 13-й пенсии в России сейчас неосуществима из-за нехватки средств в федеральном бюджете. Для этого потребуется дополнительно найти 1 трлн рублей, а текущий бюджет уже дефицитный.

В России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, и только на выплаты из Фонда пенсионного страхования нужно более 11 трлн рублей. Это делает сбор дополнительного триллиона довольно сложной задачей. Бессараб призывает тех, кто предлагает эту идею, конкретно указать, откуда взять средства, сообщает сайт aif.ru.

Тем не менее, депутат отметила, что государство продолжает выполнять свои обязанности и индексирует пенсии. В этом году работающие пенсионеры уже трижды получали индексацию — в январе, феврале и августе.

