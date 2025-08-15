Ставка падает, отказы растут: названы две причины роста отклонений заявок на кредит

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:44
Экономика

Причиной роста числа отказов в выдаче кредитов стали требования Центробанка и низкий спрос на кредитование со стороны граждан с небольшой долговой нагрузкой. Об этом Pravda.Ru рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Ранее сообщалось, что банки отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты. Как пишут "Известия", по ипотеке доля отказов за июль увеличилась — даже с действием льготных программ россиянам одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ситуация на рынке не улучшилась. 

Мехтиев отметил, что рост отказов связан с действием макропруденциальных лимитов и изменением поведения заемщиков. По его словам, все меньше людей с низким уровнем долговой нагрузки обращаются за кредитами.

"Первое, это требования ЦБ, которые работают на снижение долговой нагрузки. Второе, в условиях высокой ключевой ставки долговая нагрузка по будущим кредитам оказывается высокой", — пояснил эксперт.

Он добавил, что на ситуацию повлияло и изменение потребительского поведения россиян.

"А с учетом того, что поменялось поведение населения потребительского на сберегательное, те, у которых низкая нагрузка, сейчас не спешат брать кредит", — подчеркнул Мехтиев.

Таким образом, по мнению специалиста, причины роста отказов двоякие — с одной стороны, регулятор ограничивает выдачу кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой, а с другой, снижается спрос со стороны граждан с низкой долговой нагрузкой.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
