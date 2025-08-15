Причиной роста числа отказов в выдаче кредитов стали требования Центробанка и низкий спрос на кредитование со стороны граждан с небольшой долговой нагрузкой. Об этом Pravda.Ru рассказал генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
Ранее сообщалось, что банки отклонили почти 80% заявок россиян на кредиты. Как пишут "Известия", по ипотеке доля отказов за июль увеличилась — даже с действием льготных программ россиянам одобряют менее половины заявок. Несмотря на снижение ключевой ставки с 21 до 18%, ситуация на рынке не улучшилась.
Мехтиев отметил, что рост отказов связан с действием макропруденциальных лимитов и изменением поведения заемщиков. По его словам, все меньше людей с низким уровнем долговой нагрузки обращаются за кредитами.
"Первое, это требования ЦБ, которые работают на снижение долговой нагрузки. Второе, в условиях высокой ключевой ставки долговая нагрузка по будущим кредитам оказывается высокой", — пояснил эксперт.
Он добавил, что на ситуацию повлияло и изменение потребительского поведения россиян.
"А с учетом того, что поменялось поведение населения потребительского на сберегательное, те, у которых низкая нагрузка, сейчас не спешат брать кредит", — подчеркнул Мехтиев.
Таким образом, по мнению специалиста, причины роста отказов двоякие — с одной стороны, регулятор ограничивает выдачу кредитов лицам с высокой долговой нагрузкой, а с другой, снижается спрос со стороны граждан с низкой долговой нагрузкой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.