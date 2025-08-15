Квартиры в обмен на жизнь: херсонцы превращают жильё в билеты к безопасности

Военный обозреватель Баранец: активизация боёв в Херсоне вызвала рост продаж недвижимости

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, резко выросло количество предложений о продаже недвижимости. Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru связал это с активизацией боевых действий в регионе.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мегаполис и аренда

По его словам, около месяца назад местные власти предлагали жителям эвакуироваться, однако большинство тогда отказалось.

Теперь же на фоне наступления российских войск и давления на группировку ВСУ на правом берегу Днепра многие херсонцы начали добровольно покидать город.

Часть уезжающих выставляет своё жильё на продажу, а затем отправляется либо вглубь Украины, либо к родственникам в Россию, уточнил эксперт.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.