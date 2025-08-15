Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалист Захарова: грейпфрут полезен для сердца, мышц и нервной системы
Учёные из Лондона предложили искать жизнь на Марсе с помощью прибора Curiosity
Политолог: встреча Путина и Трампа на Аляске приведет к судьбоносным решениям
Алиев: Баку не считает крушение самолета AZAL в Казахстане умышленной атакой
Путеводители рекомендуют начинать знакомство с Сингапуром с аэропорта Jewel Changi
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Ксения Бородина призналась, что в квартире её семья сплочённее, чем в доме
Ветеринар раскрыла породы кошек с самым слабым здоровьем
Мурлыканье кошки успокаивает, снимает боль и улучшает кровообращение

Квартиры в обмен на жизнь: херсонцы превращают жильё в билеты к безопасности

Военный обозреватель Баранец: активизация боёв в Херсоне вызвала рост продаж недвижимости
0:46
Экономика

В Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, резко выросло количество предложений о продаже недвижимости. Военный обозреватель Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru связал это с активизацией боевых действий в регионе.

Мегаполис и аренда
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мегаполис и аренда

По его словам, около месяца назад местные власти предлагали жителям эвакуироваться, однако большинство тогда отказалось.

Теперь же на фоне наступления российских войск и давления на группировку ВСУ на правом берегу Днепра многие херсонцы начали добровольно покидать город.

Часть уезжающих выставляет своё жильё на продажу, а затем отправляется либо вглубь Украины, либо к родственникам в Россию, уточнил эксперт.

Уточнения

Жили́ще жильё — традиционное сооружение (постройка) или природное укрытие, приспособленное для обитания человека и некоторых животных. Жильё может быть постоянным, полупостоянным или непостоянным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности
Недвижимость
Духовка и микроволновка привлекают тараканов из-за тепла и влажности Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Последние материалы
Петрушка и кинза дают второй урожай через 3–4 недели после посадки
Кардиолог раскрыл смертельную опасность самолечения гипертонии
Рецепт конфитюра из острого перца эспелет
Гарвард и Чикаго испытали летающий диск на солнечном свете
Лизинг жилья в России остаётся редкостью из-за высокой переплаты и рисков остаться без квартиры
Психологи: силовые тренировки помогают снизить проявления депрессии и укрепить тело
Дубцова ответила Крутому после его резких слов в интервью: надеюсь, это недоразумение
СМИ: Алла Пугачёва подала документы для отказа от гражданства РФ
Почетный адвокат России предупредил водителей о новом порядке медосвидетельствования
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.