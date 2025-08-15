Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сланцевая революция на паузе: Америка замораживает добычу нефти

Американские компании сокращают бурение из-за падения цен на нефть
1:17
Экономика

В США назревает спад в добыче сланцевой нефти — отрасль сворачивает активность на фоне ценовой войны с ОПЕК+. Как сообщает Financial Times, производители сокращают расходы и останавливают буровые установки из-за резкого удешевления сырья.

Нефть
Фото: pixabay.com by Moni49 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Нефть

Число рабочих бригад, занятых на сланцевых месторождениях, опустилось до минимального уровня за последние четыре года.

По данным издания, инвестиционные планы двадцати крупнейших игроков, включая ExxonMobil и Chevron, за два последних квартала уменьшились почти на 2 млрд долларов.

Эксперты связывают это с новой волной ценовой конкуренции между США и крупнейшими экспортёрами нефти — Саудовской Аравией, Россией и другими членами ОПЕК+. При этом Дональд Трамп публично призывает американских нефтяников наращивать добычу, несмотря на сложившиеся условия.

"Мы прошли путь от "бури, детка, бурим” к "жди, детка, жди”", — отметил генеральный директор Latigo Petroleum Кирк Эдвардс в беседе с Financial Times. По его словам, компании не спешат запускать новые установки, пока цена на нефть не вернётся к отметке $75 за баррель.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
