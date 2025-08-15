Сланцевая революция на паузе: Америка замораживает добычу нефти

Американские компании сокращают бурение из-за падения цен на нефть

В США назревает спад в добыче сланцевой нефти — отрасль сворачивает активность на фоне ценовой войны с ОПЕК+. Как сообщает Financial Times, производители сокращают расходы и останавливают буровые установки из-за резкого удешевления сырья.

Число рабочих бригад, занятых на сланцевых месторождениях, опустилось до минимального уровня за последние четыре года.

По данным издания, инвестиционные планы двадцати крупнейших игроков, включая ExxonMobil и Chevron, за два последних квартала уменьшились почти на 2 млрд долларов.

Эксперты связывают это с новой волной ценовой конкуренции между США и крупнейшими экспортёрами нефти — Саудовской Аравией, Россией и другими членами ОПЕК+. При этом Дональд Трамп публично призывает американских нефтяников наращивать добычу, несмотря на сложившиеся условия.

"Мы прошли путь от "бури, детка, бурим” к "жди, детка, жди”", — отметил генеральный директор Latigo Petroleum Кирк Эдвардс в беседе с Financial Times. По его словам, компании не спешат запускать новые установки, пока цена на нефть не вернётся к отметке $75 за баррель.

