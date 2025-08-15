Два миллиона за имя: Артемий Лебедев оказался в центре громкого судебного разбирательства

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Французский бренд Tefal судится с Артемием Лебедевым
Экономика

Французский бренд бытовой техники Tefal обратился в суд с иском против российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. Как передаёт РИА "Новости", компания намерена взыскать с него два миллиона рублей.

Фото: Telegram by Артемий Лебедев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В материалах дела, находящихся в распоряжении агентства, причина подачи иска конкретно не раскрывается. Известно лишь, что разбирательство было инициировано в апреле и в настоящее время идёт рассмотрение дела по существу.

Помимо Лебедева, ответчиками стали акционерное общество "Нева Металл Посуда" и актёр Вячеслав Манучаров.

Последнего Tefal обвинила в незаконном использовании своего товарного знака и нанесении ущерба репутации компании. С него также требуют компенсацию в размере двух миллионов рублей.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
