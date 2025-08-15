Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения
Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья

США готовы заплатить $6 млн за головы руководителей российской компании

США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
1:07
Экономика

Государственный департамент США объявил крупную охоту на руководство российской криптовалютной биржи Garantex.

Флаг США
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг США

На официальном сайте ведомства опубликовано сообщение о вознаграждении в $6 миллионов за сведения, которые помогут задержать ключевых фигурантов компании.

Самая высокая награда — $5 миллионов — назначена за информацию о гражданине России Александре Мире Серде. Ещё $1 миллион предложен за данные о других управленцах Garantex.

По версии американских властей, эта торговая платформа стала одним из инструментов для отмывания сотен миллионов долларов, полученных в результате кибератак и незаконного оборота наркотиков. С апреля 2019 года по март 2025-го через Garantex прошло криптовалютных транзакций почти на $96 миллиардов.

Ранее США уже ввели санкции против трёх россиян, связанных с Garantex: кроме Серды, в список попали Павел Каравацкий и основатель биржи Сергей Менделеев.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Домашние животные
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Уксус и эфирные масла способны уничтожать почти все распространённые микробы
Чтобы избавиться от ос высадите на участке или балконе мяту
Туристы выбирают Фигейра-да-Фош в Португалии ради океана, казино и архитектуры
Вместо масла на хлеб: добавьте семена льна в завтрак — уровень сахара будет под контролем
Морские пауки Sericosura питаются метаном с помощью бактерий на лапках
Эксперты: женьшень защищает от диабета и серьёзных заболеваний
Устойчивый макияж губ без карандаша: советы визажистов и топ-средства
ИИ увидел эпицентр новой эпидемии: неужели это сбудется — что говорят эксперты
Волочкова призналась, что за маской арабского шейха скрывался знакомый армянин
Тренеры: музыка и напарник по тренировкам повышают регулярность занятий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.