США готовы заплатить $6 млн за головы руководителей российской компании

США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex

Государственный департамент США объявил крупную охоту на руководство российской криптовалютной биржи Garantex.

На официальном сайте ведомства опубликовано сообщение о вознаграждении в $6 миллионов за сведения, которые помогут задержать ключевых фигурантов компании.

Самая высокая награда — $5 миллионов — назначена за информацию о гражданине России Александре Мире Серде. Ещё $1 миллион предложен за данные о других управленцах Garantex.

По версии американских властей, эта торговая платформа стала одним из инструментов для отмывания сотен миллионов долларов, полученных в результате кибератак и незаконного оборота наркотиков. С апреля 2019 года по март 2025-го через Garantex прошло криптовалютных транзакций почти на $96 миллиардов.

Ранее США уже ввели санкции против трёх россиян, связанных с Garantex: кроме Серды, в список попали Павел Каравацкий и основатель биржи Сергей Менделеев.

