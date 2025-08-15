Россия уступила Казахстану в ключевом экономическом рейтинге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Впервые за всю историю наблюдений Казахстан вышел впереди России по объёму валового внутреннего продукта на душу населения. Согласно свежим данным Международного валютного фонда, в 2025 году показатель Казахстана достиг 14,7 тысячи долларов, тогда как в России он составил 14,6 тысячи.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Среди стран бывшего СССР первые позиции занимают прибалтийские республики. Эстония уверенно лидирует с результатом 32,76 тысячи долларов на человека, следом идёт Латвия с 30,84 тысячи, а замыкает тройку Литва — 24,37 тысячи. Казахстан расположился на четвёртом месте, потеснив Россию на пятую позицию.

Остальные участники рейтинга

В десятку самых обеспеченных стран региона вошли также:

  • Туркмения — $13,34 тыс.
  • Грузия — $9,57 тыс.
  • Армения — $8,86 тыс.
  • Молдавия — $8,26 тыс.
  • Белоруссия — $7,88 тыс.

Ниже в списке оказались Азербайджан ($7,6 тыс.), Украина ($6,26 тыс.) и Таджикистан ($1,43 тыс.).

Мировые лидеры

В мировом масштабе лидером остаётся Люксембург — $140,94 тыс. на человека. На втором месте Ирландия ($108,92 тыс.), на третьем Швейцария ($104,9 тыс.). США занимают четвёртую строчку с показателем $89,11 тыс.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
