Россия уступила Казахстану в ключевом экономическом рейтинге

Казахстан обошёл Россию по ВВП на душу населения — цифры шокируют

Впервые за всю историю наблюдений Казахстан вышел впереди России по объёму валового внутреннего продукта на душу населения. Согласно свежим данным Международного валютного фонда, в 2025 году показатель Казахстана достиг 14,7 тысячи долларов, тогда как в России он составил 14,6 тысячи.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Среди стран бывшего СССР первые позиции занимают прибалтийские республики. Эстония уверенно лидирует с результатом 32,76 тысячи долларов на человека, следом идёт Латвия с 30,84 тысячи, а замыкает тройку Литва — 24,37 тысячи. Казахстан расположился на четвёртом месте, потеснив Россию на пятую позицию.

Остальные участники рейтинга

В десятку самых обеспеченных стран региона вошли также:

Туркмения — $13,34 тыс.

Грузия — $9,57 тыс.

Армения — $8,86 тыс.

Молдавия — $8,26 тыс.

Белоруссия — $7,88 тыс.

Ниже в списке оказались Азербайджан ($7,6 тыс.), Украина ($6,26 тыс.) и Таджикистан ($1,43 тыс.).

Мировые лидеры

В мировом масштабе лидером остаётся Люксембург — $140,94 тыс. на человека. На втором месте Ирландия ($108,92 тыс.), на третьем Швейцария ($104,9 тыс.). США занимают четвёртую строчку с показателем $89,11 тыс.

Уточнения

Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20,2 млн чел. (2025), площадь территории — 2 724 902 км² (занимает 9-е место в мире по территории и 62-е по численности населения).



