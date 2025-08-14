Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Они обязаны брать оплату картой, но нашли лазейку: закон бессилен

Юрист объяснил, что можно сделать в случае отказа продавца принять оплату по карте
Экономика

Отказ от приема оплаты по банковской карте является нарушением закона, однако наказать нарушителей на месте крайне сложно. Об этом Pravda.Ru рассказал юрист, доктор экономических наук, председатель совета Общероссийской общественной организации потребителей "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" (ФинПотребСоюз) Игорь Костиков.

Интернет-шопинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Интернет-шопинг

Костиков подчеркнул, что организации обязаны принимать оплату по банковской карте, однако действенные меры воздействия на месте отсутствуют. По его словам, в подобных ситуациях остается только обращаться с жалобой в налоговую службу, поскольку это относится к налоговым вопросам.

"Вы знаете, что это незаконно. Вот, они обязаны принимать карту, но, к сожалению, кроме как обратиться навязать налоговую жалобу, тут ничего не сделаешь", — отметил эксперт.

Он уточнил, что жалобу можно подать через портал госуслуг, что позволяет существенно сократить сроки рассмотрения обращения.

Эксперт добавил, что обращения в Роспотребнадзор также возможны, но эффект будет ограниченным. По его словам, процесс проверки займет не менее двух месяцев, а штрафы за нарушение остаются незначительными и не имеют оборотного характера, что не стимулирует бизнес соблюдать требования закона.

"Штрафы, конечно, бывают. Но вы же понимаете, что такое штраф. Он небольшой на самом деле. Они его и не боятся", — констатировал он.

Костиков отметил, что в ряде зарубежных стран применяются оборотные штрафы, достигающие 30% от годового оборота компании, и предложил ввести аналогичный механизм в России для финансовых услуг. Сейчас, по его словам, Банк России пытается добиться соответствующих изменений в законодательстве, но банки этому активно сопротивляются.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
