Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Васильев рассказал, как защитить права при досмотре автомобиля ГИБДД
Матча: как правильно пить и готовить, чтобы получить максимум пользы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna

Энергетическая петля на шее Европы: как один удар остановил поток нефти

Сийярто: удары ВСУ по Брянской области прервали поставки нефти в Венгрию
2:13
Экономика

Поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба" оказались прерваны. Причиной стали удары Вооружённых сил Украины по распределительной станции в Брянской области. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Повреждённый газопровод
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Повреждённый газопровод

Повреждения и ремонт

Сийярто рассказал, что 13 августа украинские беспилотники несколько раз атаковали ключевую станцию нефтепровода. "Дружба" — это стратегическая артерия, по которой сырьё из России поступает в Венгрию, обеспечивая значительную часть энергетических потребностей страны.

По словам Сорокина, ремонтные работы на месте ведутся круглосуточно.

"Он сообщил нам, что ремонтные работы ведутся непрерывно, поэтому есть большая вероятность, что завтра поставки нефти в Венгрию возобновятся", — написал Сийярто.

Энергетическая безопасность и суверенитет

Венгерский министр подчеркнул, что вопросы энергоснабжения напрямую связаны с независимостью государства.

"Безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета. Поэтому любой, кто наносит удар по безопасности нашего энергоснабжения, на самом деле наносит удар по нашему суверенитету", — заявил Сийярто.

Он также потребовал от Украины прекратить удары по российским объектам, которые обеспечивают Венгрию энергоресурсами.

Что известно на данный момент

  • Удары пришлись на распределительную станцию в Брянской области.
  • Ремонтные работы продолжаются без остановки.
  • Есть надежда на возобновление поставок уже завтра.
  • Венгрия видит угрозу своему суверенитету в подобных атаках.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" стала серьёзным испытанием для энергетической безопасности Венгрии. Пока российская сторона обещает скорое возобновление поставок, в Будапеште считают удары по инфраструктуре не только угрозой экономике, но и прямым посягательством на суверенитет страны.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Красота и стиль
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Украинская баллистическая ракета уничтожена: зачистка ФСБ перед саммитом на Аляске
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
Исследование: жители прибрежных районов живут дольше и здоровее
Лавр в сочетании с солью образует надёжную защиту от плесени
Молодая кровь омолаживает кожу: научное подтверждение эффекта
Автоэксперты: обслуживание заднего и полного привода требует больших расходов
Три шоколадных аромата, которые идеально подойдут для осенне-зимнего сезона
Гладилин оценил перспективы Динамо в сезоне после разгромного поражения от Краснодара
Лучшие курорты южного побережья Болгарии ждут гостей — путеводитель Edna
Сергей Безруков заявил, что боится за своих детей из-за развития ИИ
Водителям напомнили о правилах проведения теста на алкоголь на дороге
Психолог Зберовский назвал первый признак кризиса среднего возраста у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.