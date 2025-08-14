Энергетическая петля на шее Европы: как один удар остановил поток нефти

Сийярто: удары ВСУ по Брянской области прервали поставки нефти в Венгрию

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российской нефти в Венгрию через трубопровод "Дружба" оказались прерваны. Причиной стали удары Вооружённых сил Украины по распределительной станции в Брянской области. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Повреждённый газопровод

Повреждения и ремонт

Сийярто рассказал, что 13 августа украинские беспилотники несколько раз атаковали ключевую станцию нефтепровода. "Дружба" — это стратегическая артерия, по которой сырьё из России поступает в Венгрию, обеспечивая значительную часть энергетических потребностей страны.

По словам Сорокина, ремонтные работы на месте ведутся круглосуточно.

"Он сообщил нам, что ремонтные работы ведутся непрерывно, поэтому есть большая вероятность, что завтра поставки нефти в Венгрию возобновятся", — написал Сийярто.

Энергетическая безопасность и суверенитет

Венгерский министр подчеркнул, что вопросы энергоснабжения напрямую связаны с независимостью государства.

"Безопасность энергоснабжения является вопросом суверенитета. Поэтому любой, кто наносит удар по безопасности нашего энергоснабжения, на самом деле наносит удар по нашему суверенитету", — заявил Сийярто.

Он также потребовал от Украины прекратить удары по российским объектам, которые обеспечивают Венгрию энергоресурсами.

Что известно на данный момент

Удары пришлись на распределительную станцию в Брянской области.

Ремонтные работы продолжаются без остановки.

Есть надежда на возобновление поставок уже завтра.

Венгрия видит угрозу своему суверенитету в подобных атаках.

Ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" стала серьёзным испытанием для энергетической безопасности Венгрии. Пока российская сторона обещает скорое возобновление поставок, в Будапеште считают удары по инфраструктуре не только угрозой экономике, но и прямым посягательством на суверенитет страны.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны (ВСУ; укр. Збройні сили України (ЗСУ)) — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



Нефтепрово́д — инженерно-техническое сооружение трубопроводного транспорта, предназначенное для транспортировки нефти потребителю. Различают магистральные и промысловые нефтепроводы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.