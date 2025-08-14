Брюссель жёстко ответил на вопрос об ослаблении санкций против России

ЕС готовит 19-й пакет санкций против России

Европейский союз не собирается ослаблять санкции против России даже в случае перемирия на Украине и уже готовит новый пакет ограничений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

По её словам, любые разговоры о смягчении давления — это "чистые спекуляции". ЕС, подчеркнула Подеста, намерен полностью сохранить санкционный режим.

Сейчас ведётся работа над 19-м пакетом антироссийских мер, который планируют принять уже в сентябре.

"Это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", — подчеркнула представитель ЕК.

