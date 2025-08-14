Брюссель жёстко ответил на вопрос об ослаблении санкций против России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ЕС готовит 19-й пакет санкций против России
Экономика

Европейский союз не собирается ослаблять санкции против России даже в случае перемирия на Украине и уже готовит новый пакет ограничений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

По её словам, любые разговоры о смягчении давления — это "чистые спекуляции". ЕС, подчеркнула Подеста, намерен полностью сохранить санкционный режим.

Сейчас ведётся работа над 19-м пакетом антироссийских мер, который планируют принять уже в сентябре.

"Это примерно те сроки, на которые мы рассчитываем", — подчеркнула представитель ЕК.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

