Должникам в МФО готовят холодный душ: без этих изменений займ не получить

В Госдуме объяснили цель введения новых органичений на получение займов

Принятые меры в сфере микрофинансирования направлены на защиту граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Об этом Pravda.Ru заявил заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов, комментируя инициативу о запрете выдачи новых займов должникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил "Известиям", что с 2026 года россияне не смогут получить новый заем в микрофинансовой организации при наличии непогашенного долга. По его словам, с 2025 года также вводится период охлаждения в три дня при выдаче займа в МФО, а максимальная переплата снизится со 130% до 100%.

Наумов подчеркнул, что инициатива не носит запретительного характера, а призвана защитить людей, попавших в долговую кабалу, в том числе ставших жертвами финансовых мошенников.

"Да, безусловно. Эта тема на протяжении всего восьмого созыва в Думе звучит. Во-первых, об этом нам говорят сами избиратели. То есть это боль и озабоченность тех людей, которые сами попали в сложную финансовую ситуацию. Им пришлось иногда расставаться с недвижимостью, с другим имуществом, чтобы сплотиться по взятым долгам", — отметил Наумов.

По его словам, на рынке банковских услуг уже есть механизмы поддержки — кредитные каникулы и реструктуризация долгов, однако в микрофинансировании таких инструментов не было.

"Поэтому те меры, которые Государственная Дума принимает, они абсолютно не носят запретительный характер, они носят защитный характер. И важно повышать, в том числе материалами средств массовой информации, финансовую грамотность людей, потому что люди должны чувствовать, что у государства есть инструменты помощи", — подчеркнул депутат.

Наумов добавил, что с Центробанком уже обсуждались программы для тех, кто оказался в состоянии финансового отчаяния, и такие кредиты должны предоставляться по ставке ниже ставки рефинансирования.

"Я целиком и полностью поддерживаю коллегу Аксакова и считаю, что мы в этом направлении в осеннюю сессию обязательно еще примем ряд поправок, опять же смягчающих для людей ситуацию финансового неблагополучия", — заключил он.