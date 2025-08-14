Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Платили один раз — платите каждый месяц: вот как СБП списывает деньги, пока вы ничего не подозреваете

Юрист Хаминский предупредил об автосписаниях по СБП при оплате через агрегаторы
1:11
Экономика

В России участились случаи автосписаний по Системе быстрых платежей (СБП) без согласия владельцев счетов. Юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и МО, объясняет, что проблема возникает, когда продавцы при разовых платежах привязывают карту к сервису.

Мужчина разочарован после мошенничества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина разочарован после мошенничества

Это нарушает гражданское и потребительское законодательство, так как лишает человека контроля над своими средствами.

Чаще всего автосписания происходят при оплате услуг через агрегаторы или подписки на онлайн-кинотеатры. По словам эксперта, изначально планируя разовый платеж в несколько сотен рублей, пользователь может вскоре обнаружить регулярные списания на десятки тысяч рублей в год.

Отменить их сложно, так как СБП не поддерживает chargeback, пишет ОСН.

Чтобы избежать проблем, Хаминский советует регулярно проверять разделы "автоматические платежи" и "автоматические переводы" в банковских приложениях и не спешить с привязкой карты к сервису — отсутствие альтернативы уже может сигнализировать о недобросовестности продавца.

Уточнения

Система быстрых платежей (СБП) — система Банка России, позволяющая гражданам переводить средства по идентификатору (в настоящее время — по номеру телефона) получателя между счетами в разных кредитных организациях. 

