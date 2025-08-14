Курс рубля готовится к резкому развороту: как его изменит встреча президентов на Аляске

Курс рубля зависит от итогов переговоров Путина и Трампа на Аляске

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рубль может пойти по двум противоположным траекториям, пишут "Известия".

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Эксперты считают, что ключевым фактором станет дальнейший ход переговоров.

Если стороны договорятся о частичном или полном снятии санкций, российская валюта способна укрепиться и закрепиться в диапазоне 80-85 рублей за доллар.

Однако в случае провала переговоров доллар, по прогнозам, превысит отметку 85 рублей, а при усилении санкций или внешних шоках может вырасти до 95-100 рублей.

Уточнения

Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации. На территории Российской Федерации использование других валют резидентами, с некоторыми исключениями, наказывается штрафом в размере от трёх четвертей до одного размера транзакции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.