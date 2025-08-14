Курс рубля готовится к резкому развороту: как его изменит встреча президентов на Аляске

После встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске рубль может пойти по двум противоположным траекториям, пишут "Известия".
Эксперты считают, что ключевым фактором станет дальнейший ход переговоров.
Если стороны договорятся о частичном или полном снятии санкций, российская валюта способна укрепиться и закрепиться в диапазоне 80-85 рублей за доллар.
Однако в случае провала переговоров доллар, по прогнозам, превысит отметку 85 рублей, а при усилении санкций или внешних шоках может вырасти до 95-100 рублей.
Рубль (также российский рубль, рубль Российской Федерации, рубль РФ) — денежная единица Российской Федерации. На территории Российской Федерации использование других валют резидентами, с некоторыми исключениями, наказывается штрафом в размере от трёх четвертей до одного размера транзакции.
