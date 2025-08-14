На Украине продали завод, ранее конфискованный у российского олигарха

На Украине с аукциона продали предприятие "Винницабытхим", ранее конфискованное у российской компании "Невская косметика". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По её словам, торги завершились ростом ставки в два раза, а победитель заплатит за завод 608 млн гривен (около $14,7 млн).
Новый владелец обязан сохранить производство, погасить долги предприятия и гарантировать права сотрудников.
Завод был изъят по решению суда как актив, принадлежавший российскому бизнесмену.
