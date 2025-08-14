Китайская сельхозтехника вытесняет российскую: депутаты просят ввести заградительные пошлины

В Госдуме прозвучал призыв защитить российских производителей сельхозтехники от конкуренции с иностранными компаниями, в первую очередь китайскими.
Депутаты Юлия Оглоблина, Сергей Морозов и Мария Василькова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили ввести заградительные пошлины на импорт и расширить меры поддержки отечественных заводов.
По их данным, в первом полугодии продажи российской техники обвалились на 30%, а на рынке всё больше доминируют зарубежные и белорусские бренды.
Склады производителей переполнены, предприятия переходят на неполную рабочую неделю и даже простаивают, что грозит банкротствами, пишет Forbes.
Проблема усугубляется тем, что сами фермеры остро нуждаются в обновлении оборудования, но не могут позволить себе покупку из-за падения доходов и снижения доступности льготного финансирования.
Среди предложенных мер — отмена до 2027 года вывозных пошлин на зерно за пределы Таможенного союза, расширение субсидий, снижение наценок при лизинге, а также запуск программы trade-in, позволяющей обменивать старую импортную технику на новую российскую с доплатой.
Сельхозтехника — технические средства, применяемые в сельском хозяйстве.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.