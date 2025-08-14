Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулярный приём элеутерококка укрепляет организм и предотвращает болезни
Названы способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть
Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома
Как освежить постельное белье без стирки: простой способ с использованием солнечного света
Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
"Маникюр принцессы": нюдовые оттенки, подчеркивающие утонченность ногтей
На Корсике располагаются пляжи с белым песком, чёрной галькой и бирюзовым морем
В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода

Китайская сельхозтехника вытесняет российскую: депутаты просят ввести заградительные пошлины

В Госдуме хотят запретить покупку иностранной сельхозтехники
1:17
Экономика

В Госдуме прозвучал призыв защитить российских производителей сельхозтехники от конкуренции с иностранными компаниями, в первую очередь китайскими.

John Deere 9RX 830
Фото: commons.wikimedia.org by JDDeutschland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
John Deere 9RX 830

Депутаты Юлия Оглоблина, Сергей Морозов и Мария Василькова направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложили ввести заградительные пошлины на импорт и расширить меры поддержки отечественных заводов.

По их данным, в первом полугодии продажи российской техники обвалились на 30%, а на рынке всё больше доминируют зарубежные и белорусские бренды.

Склады производителей переполнены, предприятия переходят на неполную рабочую неделю и даже простаивают, что грозит банкротствами, пишет  Forbes.

Проблема усугубляется тем, что сами фермеры остро нуждаются в обновлении оборудования, но не могут позволить себе покупку из-за падения доходов и снижения доступности льготного финансирования.

Среди предложенных мер — отмена до 2027 года вывозных пошлин на зерно за пределы Таможенного союза, расширение субсидий, снижение наценок при лизинге, а также запуск программы trade-in, позволяющей обменивать старую импортную технику на новую российскую с доплатой.

Уточнения

Сельхозтехника — технические средства, применяемые в сельском хозяйстве.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Наука и техника
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века Аудио 
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок
Новости спорта
Физиологи: чередование упражнений повышает эффективность силовых тренировок Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Геологи объяснили, как 80 млн лет назад Зеландия ушла под воду
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Секреты идеальной короткой стрижки: как выглядеть на миллион с минимальными усилиями
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Регулярный приём элеутерококка укрепляет организм и предотвращает болезни
Названы способы связи при сбоях в работе мессенджеров
Бодибилдер Поликвин показал метод тренировок, который заставит ваши мышцы гореть
Глава Mercedes-Benz Ола Кэллениус: жёсткий отказ ЕС от ДВС грозит коллапсом автопрома
Как освежить постельное белье без стирки: простой способ с использованием солнечного света
Ариадна Волочкова официально оформила брак с Никитой Григоряном
"Маникюр принцессы": нюдовые оттенки, подчеркивающие утонченность ногтей
На Корсике располагаются пляжи с белым песком, чёрной галькой и бирюзовым морем
В США отзывают 103 тыс. пикапов Ford F-150 из-за риска потери хода
Простая схема обрезки роз, которая гарантирует повторное цветение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.