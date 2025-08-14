Нефти слишком много: миру грозит обвал цен и затяжной кризис

FT: добыча нефти бьёт рекорды, но спрос обваливается

Мировая добыча нефти идёт на рекорд, но спрос начинает буксовать. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в последние месяцы 2025 года рынок столкнётся с серьёзным дисбалансом.

Лидером по объёмам добычи остаётся Саудовская Аравия, однако даже её успехи могут обернуться проблемой: предложение уверенно перегоняет спрос.

Прогнозы МЭА выглядят тревожно. Ожидается, что в 2025 году рост потребления составит всего 680 тысяч баррелей в сутки — на треть меньше январских оценок и на минимальном уровне с 2009 года.

Снижение связано прежде всего с замедлением экономики в Китае, Индии и Бразилии, которые дополнительно давят угрозы американских пошлин, пишет Financial Times.

В то время как спрос замедляется, предложение в этом году прибавит 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это создаст "значительный избыток" на рынке, который, по прогнозам, сохранится и в 2026 году — примерно на уровне 2 миллионов баррелей в день.

