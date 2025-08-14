Евросоюз поможет Зеленскому согреться: Нафтогаз получит крупнейший в истории Украины кредит

"Нафтогаз" Украины привлёк рекордное для страны финансирование — компания подписала с Европейским банком реконструкции и развития соглашение о кредите в размере €500 млн для закупки природного газа.
По данным самой компании, это не только крупнейший проект ЕБРР в истории Украины, но и один из самых масштабных за всё время работы банка.
Впервые подобный заём предоставлен под гарантию Европейского Союза в рамках программы UIF Hi-Bar. Особенность механизма в том, что он не требует государственных гарантий от Украины, что значительно ускоряет процесс привлечения средств.
Как отметил управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдове Арвид Тюркнер, это финансирование направлено на поддержку энергетической безопасности страны, которая является ключевым приоритетом банка в регионе.
Он подчеркнул, что кредит поможет обеспечить украинцев теплом и энергией не только в предстоящий зимний сезон, но и в дальнейшем.
«Нафтога́з Украины» (укр. «Нафтогаз України») — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. Полное наименование — национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
