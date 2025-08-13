Мощный удар по Трампу: БРИКС объединяется против торгового давления США

Лула да Силва анонсировал переговоры БРИКС по пошлинам США

Страны БРИКС намерены провести переговоры о мерах в ответ на введение Соединёнными Штатами пошлин против ряда участников объединения. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

По словам бразильского лидера, встреча состоится в формате видеоконференции.

Лула да Силва отметил, что участники обсудят шаги, которые позволят укрепить экономические связи и улучшить ситуацию в государствах, пострадавших от американских торговых ограничений, пишет ТАСС.

Ранее, 5 августа, президент Бразилии отказался звонить главе Белого дома Дональду Трампу для урегулирования двусторонних экономических споров, однако заявил о готовности пригласить его на конференцию ООН по изменению климата.

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Индонезии, основанное в июне 2009 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



