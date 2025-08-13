ЕС выдвинул условия для отмены части санкций против Москвы

Sky News: ЕС смягчит санкции, если Россия и Украина договорятся о паузе в боях

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным информированных источников, Евросоюз рассматривает возможность частичного снятия ограничительных мер против Москвы, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом 13 августа сообщило издание Sky News.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Европа Россия

Собеседники издания утверждают, что европейские политики рассчитывают на быстрое согласование 15-дневного перемирия, которое станет подготовительным этапом к более продолжительной паузе в боевых действиях.

Согласно плану, санкции сохранятся в течение этих двух недель и будут отменены только в случае установления "устойчивого перемирия".

Если же Москва нарушит договорённости, рестрикции обещают немедленно восстановить.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.