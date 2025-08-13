ЕС выдвинул условия для отмены части санкций против Москвы

По данным информированных источников, Евросоюз рассматривает возможность частичного снятия ограничительных мер против Москвы, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом 13 августа сообщило издание Sky News.
Собеседники издания утверждают, что европейские политики рассчитывают на быстрое согласование 15-дневного перемирия, которое станет подготовительным этапом к более продолжительной паузе в боевых действиях.
Согласно плану, санкции сохранятся в течение этих двух недель и будут отменены только в случае установления "устойчивого перемирия".
Если же Москва нарушит договорённости, рестрикции обещают немедленно восстановить.
