Эксперт Перенджиев: Украина — главный ресурс теневой экономики Британии

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что так называемая теневая экономика — одна из основополагающих частей экономической системы Великобритании и важный ресурс для её политической элиты.

По словам эксперта, в эту сферу входят незаконный оборот оружия, контрабанда, торговля органами, обращение людей в рабство и проституция.

Украина, отметил он, стала для Лондона привлекательным источником всех этих направлений.

Перенджиев подчеркнул, что после событий 2014 года значимость украинской территории для британских элит в контексте теневого бизнеса выросла, а с началом российской спецоперации этот процесс ускорился, пишет News.ru.

