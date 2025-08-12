Конец подделкам: фермерские товары теперь будут отличать с первого взгляда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Росстандарт утвердил первый ГОСТ по продаже фермерской продукции в России
2:21
Экономика

С 1 января 2026 года в России начнут действовать единые требования к продаже фермерских товаров. Росстандарт утвердил первый в стране ГОСТ "Реализация фермерской продукции. Информация для потребителей. Общие требования". Этот документ разработан Роскачеством и будет применяться как крупными организациями, так и индивидуальными предпринимателями, занимающимися реализацией продукции фермерских хозяйств.

Фермерские продукты
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фермерские продукты

Зачем нужен новый стандарт

"Утверждение стандарта является важным шагом в обеспечении достоверности информации о фермерской продукции. Документ закрепляет единые требования к ее идентификации и маркировке, что позволит повысить прозрачность рынка и защитить интересы как добросовестных производителей, так и потребителей",— по словам руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

"Новый национальный стандарт нацелен на четкое разделение полки для настоящих фермерских товаров, поддержку отечественных малых сельхозпроизводителей. Основной целью нового документа является создание прозрачной и честной среды как для покупателей, так и для настоящих малых сельхозпроизводителей России", — подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Что изменится для покупателей

Главный принцип нового ГОСТа — честная и открытая коммуникация между продавцом и покупателем. В документе предусмотрено:

  • Четкое оформление "фермерских зон” в торговых точках и онлайн-магазинах.
  • Достоверная информация о производителе — название хозяйства, местоположение, состав продукта, его особенности.
  • Визуальная идентификация товаров, чтобы покупатель мог легко отличить фермерский продукт от промышленного.

Это позволит людям быть уверенными, что, выбирая такой товар, они действительно поддерживают российского фермера.

Поддержка малого бизнеса

Роскачество отмечает, что стандарт станет инструментом развития честной конкуренции, где добросовестные сельхозпроизводители смогут выделяться на фоне массовой продукции. Это, в свою очередь, поможет укрепить доверие покупателей и повысить спрос на качественные продукты с фермы.

Уточнения

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений.

Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

