До 750 тысяч за два месяца: как в Карелии зарабатывают на ягодах

Сборщики ягод в Карелии зарабатывают больше, чем офисные сотрудники в Москве
1:46
Экономика

В Карелии сезон сбора ягод длится около двух-двух с половиной месяцев, и, по данным представителей отрасли, опытные сборщики могут заработать за это время до 750 тысяч рублей.

Ягоды
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ягоды

Министерство природных ресурсов Карелии утвердило официальные сроки начала заготовки. В южных и центральных районах морошка разрешена к сбору с 12 июля, черника — с 26 июля, брусника — с 21 августа, клюква — с 13 сентября. На севере республики — в Калевальском, Кемском, Лоухском, Беломорском районах и Костомукше — сроки сдвинуты на неделю.

В компании "Ягоды Карелии" сообщили, что в нынешнем сезоне закупочные цены начинаются от 200 рублей за килограмм черники, от 500 — за морошку и от 100 — за бруснику с перспективой роста.

Новички зарабатывают в среднем 3-5 тысяч рублей в день, а опытные сборщики — 8-12 тысяч и выше. Освоить навыки, по словам специалистов, можно за пару дней, пишет karelinform.ru.

Директор компании Александр Самохвалов уточнил, что рекордные сезонные доходы у некоторых достигают 550-750 тысяч рублей. Несмотря на сокращение числа местных жителей в этом бизнесе, они остаются главными поставщиками ягод: в базе компании зарегистрировано более 50 тысяч сборщиков, из которых около 3 тысяч живут в Петрозаводске.

Каждый год в рамках программы "Сбор ягод в Карелии" сюда приезжают более 500 человек из Калининграда, Урала, Сибири и Сахалина.

Уточнения

Каре́лия или Респу́блика Каре́лия (карел. Karjalan tašavalta, лив.-карел. Karjalan tazavaldu, фин. Karjalan tasavalta, вепс. Karjalan Tazovaldkund), или Ка́рьяла, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
