Тихая революция в мессенджерах WhatsApp и Telegram: когда звонки вернутся и кто решает их судьбу

В России восстановят звонки в WhatsApp и Telegram при соблюдении законов РФ

В России могут снова заработать звонки в WhatsApp и Telegram — при условии, что эти мессенджеры начнут соблюдать требования отечественного законодательства. Об этом сообщили в Минцифры.

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", — отметили в министерстве.

Почему ограничения ввели

Роскомнадзор ранее частично ограничил голосовые вызовы в этих популярных сервисах. Ведомство уверено: такая мера способна заметно сократить количество мошеннических звонков, которыми в последнее время активно пользуются преступники.

Что именно блокируют

В Минцифры подчеркнули, что речь идёт только о голосовой связи. Другие функции WhatsApp и Telegram — текстовые сообщения, передача файлов, фото и видео — продолжают работать без ограничений.

Уточнения

