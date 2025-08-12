Тихая революция в мессенджерах WhatsApp и Telegram: когда звонки вернутся и кто решает их судьбу

В России могут снова заработать звонки в WhatsApp и Telegram — при условии, что эти мессенджеры начнут соблюдать требования отечественного законодательства. Об этом сообщили в Минцифры.
"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", — отметили в министерстве.
Роскомнадзор ранее частично ограничил голосовые вызовы в этих популярных сервисах. Ведомство уверено: такая мера способна заметно сократить количество мошеннических звонков, которыми в последнее время активно пользуются преступники.
Что именно блокируют
В Минцифры подчеркнули, что речь идёт только о голосовой связи. Другие функции WhatsApp и Telegram — текстовые сообщения, передача файлов, фото и видео — продолжают работать без ограничений.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.
Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.