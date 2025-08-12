Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайские шины теряют форму после зимнего хранения — предупреждение специалистов
Юрист Остапенко: сотрудника могут уволить за длительные походы в туалет без уважительной причины
Рынок аренды в Москве: где найти однокомнатную квартиру за 25 тысяч?
Летний отдых без долгов: как Roccella Ionica изменила правила игры
Анализ крови — самый популярный способ определения биологического возраста
Создайте дефицит 500 ккал в день, чтобы терять 0,5 кг веса в неделю
Восстановление волос на молекулярном уровне в домашних условиях: как это сделать
Катя Лель добивается красивой фигуры с помощью физических нагрузок
Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев назвал состав "Спартака" сильным после матча Кубка России

Тихая революция в мессенджерах WhatsApp и Telegram: когда звонки вернутся и кто решает их судьбу

В России восстановят звонки в WhatsApp и Telegram при соблюдении законов РФ
0:56
Экономика

В России могут снова заработать звонки в WhatsApp и Telegram — при условии, что эти мессенджеры начнут соблюдать требования отечественного законодательства. Об этом сообщили в Минцифры.

WhatsApp и Telegram
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
WhatsApp и Telegram

"Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства", — отметили в министерстве.

Почему ограничения ввели

Роскомнадзор ранее частично ограничил голосовые вызовы в этих популярных сервисах. Ведомство уверено: такая мера способна заметно сократить количество мошеннических звонков, которыми в последнее время активно пользуются преступники.

Что именно блокируют

В Минцифры подчеркнули, что речь идёт только о голосовой связи. Другие функции WhatsApp и Telegram — текстовые сообщения, передача файлов, фото и видео — продолжают работать без ограничений.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, сокращённо РКН) — российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ.

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", систем телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания и новых технологий в этих областях), печати, издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере информационных технологий, в том числе в части использования информационных технологий для формирования государственных информационных ресурсов и обеспечения доступа к ним.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников
Домашние животные
Кадьяки достигают массы более 700 кг благодаря обилию пищи и отсутствию хищников Аудио 
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
Новости спорта
Прокачать выносливость, укрепить спину и пресс поможет медвежий захват у стены
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Популярное
Купил — и забыл про сервис: эти кроссоверы выживают в любом российском климате

Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.

Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Яркие яйца тинаму помогают птицам выживать в условиях высокого риска хищников
Птица, которая нарушает все законы природы: её материнский инстинкт — обманка
Рысь идёт следом и вы не знаете об этом: что делать, чтобы остаться целым
Континент-призрак всплыл на карте: Зеландия готова вернуть себе место на Земле
ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер Сводка с фронта: прорыв на Золотой Колодезь обеспечен новой тактикой ВС РФ Любовь Степушова Эволюция зеркал заднего вида: от роскошных крыльев до современных дверей авто Сергей Милешкин
Не костёр манил волка: как охотники ледникового века приручали хищников силой и хитростью
Сбросили маски: милые панды оказались совсем не теми, за кого себя выдают
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Перегородки уходят в прошлое: шторы — главный тренд зонирования в 2025 году
Последние материалы
Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев назвал состав "Спартака" сильным после матча Кубка России
Пошаговая инструкция по ручному опылению огурцов для получения семян
Rafale против Су-35: Индонезия делает сомнительный выбор
Эксперты: виляние хвостом вправо означает радость, влево — тревогу у собак
La Nouvelle Tribune: попытки Трампа урегулировать конфликт Конго и Руанды не дали результата
Лула да Силва анонсировал переговоры БРИКС по пошлинам США
Риелтор Бендриков назвал районы Москвы с арендой квартиры за 45–50 тыс рублей
Алкоголь при грудном вскармливании вызывает нарушения развития мозга ребёнка
Ипотечные выдачи Сбера в июле 2025 года достигли рекордных 228,7 млрд рублей
Опасности греческих пляжей: 5 мест, которые лучше обходить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.