В России хотят помочь пенсионерам за счёт налогов с доходов сверхбогатых

Президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева выступила с инициативой ввести целевой налог в размере 10% для граждан с годовым доходом свыше 30 миллионов рублей, который получила название "социальная десятина".
По её мнению, средства от такого налога следует аккумулировать в специальном федеральном банке взаимопомощи.
Эти деньги планируется направлять на поддержку нуждающихся пенсионеров, поскольку, как отмечает Зиновьева, высокая стоимость жизни и низкие пенсии делают подобные меры необходимыми. Ее процитировало RTVI.
Ранее исследование Высшей школы экономики показало, что для нормального уровня жизни средний доход россиян должен составлять около 81 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, в середине мая в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий освобождение пенсионеров от налога на садовые дома.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
