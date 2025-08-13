В России хотят помочь пенсионерам за счёт налогов с доходов сверхбогатых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева выступила с инициативой ввести целевой налог в размере 10% для граждан с годовым доходом свыше 30 миллионов рублей, который получила название "социальная десятина".

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По её мнению, средства от такого налога следует аккумулировать в специальном федеральном банке взаимопомощи.

Эти деньги планируется направлять на поддержку нуждающихся пенсионеров, поскольку, как отмечает Зиновьева, высокая стоимость жизни и низкие пенсии делают подобные меры необходимыми. Ее процитировало RTVI.

Ранее исследование Высшей школы экономики показало, что для нормального уровня жизни средний доход россиян должен составлять около 81 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, в середине мая в Госдуму был внесён законопроект, предусматривающий освобождение пенсионеров от налога на садовые дома.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

