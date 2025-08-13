Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
World Travel Awards в 2023 году признали Перу лучшей кулинарной нацией мира в шестой раз
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку

Богатые богатеют, бедные умирают: вскрылись шокирующие данные о новом законе Трампа

Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
0:49
Экономика

После подписания президентом США Дональдом Трампом закона о налогах и расходах, согласно заявлению управления конгресса по бюджету, ожидается рост доходов у наиболее обеспеченных граждан и снижение у наименее обеспеченных.

Нефтяной налог США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Нефтяной налог США

Ведомство сообщило, что доходы 10% беднейших американцев могут уменьшиться примерно на 1,2 тысячи долларов в год.

При этом в Управлении отметили, что 10% самых состоятельных американцев получат в среднем на 13,6 тысячи долларов больше в год.

В администрации Трампа подчеркнули, что главным выгодополучателем нового закона станут богатые и представители среднего класса, тогда как малообеспеченные слои населения рискуют потерять часть своих доходов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Велосипед снижает вес и укрепляет здоровье без нагрузки на суставы — данные тренеров
Автоэксперт рассказал, как защитить свои права при досмотре машины сотрудником ГИБДД
Своевременные обработки и полив защитят растения от паутинного клеща до конца сезона
Экспресс-макияж за 5 минут: пошаговая инструкция от визажиста Трониной
Прохор Шаляпин признался, что зрелые женщины привлекают его особым запахом
Главный калибр неба: в США назвали самый мощный истребитель ВС РФ
Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными
Власти США удивлены согласием Путина провести встречу c Трампом — CNN
Начинающим водителям советуют прогревать двигатель даже летом из-за риска поломок
Кипящая вода и тайминг обеспечивают стабильный результат при варке яйца всмятку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.