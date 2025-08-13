Богатые богатеют, бедные умирают: вскрылись шокирующие данные о новом законе Трампа

Налоговый закон Трампа увеличит разрыв между богатыми и бедными

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

После подписания президентом США Дональдом Трампом закона о налогах и расходах, согласно заявлению управления конгресса по бюджету, ожидается рост доходов у наиболее обеспеченных граждан и снижение у наименее обеспеченных.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Нефтяной налог США

Ведомство сообщило, что доходы 10% беднейших американцев могут уменьшиться примерно на 1,2 тысячи долларов в год.

При этом в Управлении отметили, что 10% самых состоятельных американцев получат в среднем на 13,6 тысячи долларов больше в год.

В администрации Трампа подчеркнули, что главным выгодополучателем нового закона станут богатые и представители среднего класса, тогда как малообеспеченные слои населения рискуют потерять часть своих доходов.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.