Судостроительный гигант из Китая готовится перевернуть мировой рынок

В Китае на завершающей стадии находится процесс слияния двух ведущих судостроительных компаний — China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).
В результате объединения появится крупнейшая в мире судостроительная компания, сообщает The Wall Street Journal.
Ожидается, что новая компания займёт около 17% мирового рынка судостроения, а её совокупная выручка достигнет примерно 18 миллиардов долларов.
Это позволит Китаю значительно укрепить свои позиции в глобальной индустрии судостроения.
