Судостроительный гигант из Китая готовится перевернуть мировой рынок

WSJ: в Китае создадут крупнейшую в мире судостроительную компанию

В Китае на завершающей стадии находится процесс слияния двух ведущих судостроительных компаний — China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Контейнеровоз

В результате объединения появится крупнейшая в мире судостроительная компания, сообщает The Wall Street Journal.

Ожидается, что новая компания займёт около 17% мирового рынка судостроения, а её совокупная выручка достигнет примерно 18 миллиардов долларов.

Это позволит Китаю значительно укрепить свои позиции в глобальной индустрии судостроения.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



