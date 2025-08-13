Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глюкоза сбрила брови и призналась, что у неё мозги набекрень
4 ингредиента творят чудеса: рецепт воздушного торта без яиц и молока
BMW 3-й серии получает пять звёзд Euro NCAP и критику за надёжность — Top Gear
Садовник Пьер Фурнье назвал деревья, которые могут повредить участок, и безопасные аналоги
Туристы исследуют Бассано-дель-Граппа между Альпами и Венецией
Золото в сто раз больше мировых запасов: где на Земле можно найти золото, которого хватит на века
Педиатр Шарипова: веганство у детей грозит задержкой развития
Запах сырости в жилье указывает на скрытые проблемы с конструкциями — эксперты
Тренер Рианнон Бейли рекомендует комплекс йоги для защиты спины при тренировке пресса

Китайские товары больше не нужны: Америка инвестирует в своё производство

Госсекретарь США заявил о стремлении сократить зависимость от китайского импорта
0:54
Экономика

Соединённые Штаты осознают свою значительную зависимость от импорта товаров из Китая и намерены уменьшить её за счёт развития собственного производства, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

По его словам, Америка долгое время позволяла Китаю забирать предприятия, которые ранее располагались в США, что стало одной из причин высокой зависимости от китайских товаров.

Он подчеркнул, что если Соединённые Штаты хотят снизить эту зависимость, особенно в таких важных сферах, как фармацевтика, необходимо увеличить внутреннее производство.

Рубио также отметил, что тарифная политика Вашингтона в отношении Пекина уже даёт положительные результаты, поскольку высокие пошлины делают производство товаров в Китае для последующего экспорта в США менее выгодным.

Уточнения

Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
