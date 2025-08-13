Китайские товары больше не нужны: Америка инвестирует в своё производство

Соединённые Штаты осознают свою значительную зависимость от импорта товаров из Китая и намерены уменьшить её за счёт развития собственного производства, сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции 77 WABC.
По его словам, Америка долгое время позволяла Китаю забирать предприятия, которые ранее располагались в США, что стало одной из причин высокой зависимости от китайских товаров.
Он подчеркнул, что если Соединённые Штаты хотят снизить эту зависимость, особенно в таких важных сферах, как фармацевтика, необходимо увеличить внутреннее производство.
Рубио также отметил, что тарифная политика Вашингтона в отношении Пекина уже даёт положительные результаты, поскольку высокие пошлины делают производство товаров в Китае для последующего экспорта в США менее выгодным.
Ма́рко Анто́нио Ру́био (англ. Marco Antonio Rubio; род. 28 мая 1971, Майами, Флорида) — американский политический и государственный деятель, государственный секретарь США с 21 января 2025 года.
