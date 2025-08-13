Американская финансовая пирамида: госдолг в 37 триллионов ставит под угрозу мировую экономику

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По данным официального сайта Министерства финансов США, государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов.

Доллары
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доллары

На 11 августа он составил $37,004,817,625,842.56. При этом всего за три дня долг увеличился на 6 миллиардов долларов.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал о возможности дефолта по государственному долгу уже во второй половине лета. Однако он также уверял, что правительство не допустит такого сценария и не прибегнет к манипуляциям с лимитом долга.

Международный валютный фонд (МВФ) неоднократно называл американский госдолг одной из главных угроз мировой экономике.

По прогнозам фонда, к 2032 году государственный долг США может превысить 140% от валового внутреннего продукта страны, что усугубит финансовую нестабильность.

Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.

