По данным официального сайта Министерства финансов США, государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 37 триллионов долларов.
На 11 августа он составил $37,004,817,625,842.56. При этом всего за три дня долг увеличился на 6 миллиардов долларов.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент предупреждал о возможности дефолта по государственному долгу уже во второй половине лета. Однако он также уверял, что правительство не допустит такого сценария и не прибегнет к манипуляциям с лимитом долга.
Международный валютный фонд (МВФ) неоднократно называл американский госдолг одной из главных угроз мировой экономике.
По прогнозам фонда, к 2032 году государственный долг США может превысить 140% от валового внутреннего продукта страны, что усугубит финансовую нестабильность.
Государственный долг США (англ. The United States government debt) — задолженность федерального правительства США перед своими кредиторами.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.