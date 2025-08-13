Сентябрьский сюрприз для родителей: новый ГОСТ сделает школьную форму дешевле и качественнее

В сентябре вступит в силу новый ГОСТ, который поможет сэкономить на школьной форме

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

С сентября 2025 года в России начнёт действовать обновлённый ГОСТ для школьной формы. Документ, разработанный Роскачеством совместно с Инновационным центром текстильной и лёгкой промышленности, ужесточает требования к качеству тканей и определяет, какие изделия относятся к обязательным элементам формы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ школьная форма

Главная цель — защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних трат.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, единые стандарты помогут производителям наладить массовое производство, что способно снизить цены за счёт эффекта масштаба.

Кроме того, повышение требований к качеству материалов должно сократить число случаев, когда одежда быстро теряет вид и требует замены. Это значит, что родителям придётся реже покупать новые комплекты, пишет tmn.aif.ru.

ГОСТ не ограничивает школы в выборе цвета и дизайна формы, что создаёт условия для конкуренции между производителями. В итоге на рынке может появиться больше вариантов по разным ценам, а долговечные ткани позволят школьной одежде служить дольше без потери внешнего вида.

Уточнения

Школьная форма — униформа для учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных мероприятиях вне школы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.