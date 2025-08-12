Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: почти 67% россиян испытывают стресс после отпуска
Устали от зелёного налёта? 3 простых шага для сияющего бассейна в саду
Эксперты: царапание мебели кошкой связано с меткой территории
Пунта-Кана в Доминикане сочетает пляжный отдых с культурными и активными развлечениями
Персеиды: как подготовиться к звездопаду и получить максимум впечатлений
Облепиха начинает обильно плодоносить с 7-летнего возраста
Иосиф Пригожин подтвердил, что его зять лишился жизни на СВО
Топ-5 фитнес советов для женщин 50+: тренировки, питание и мотивация
Россиян в Турции стало в два раза меньше

Осенью все АЗС преподнесут россиянам неприятный сюрприз

Экономист Шайхразеева предупреждает: рост цен на бензин неизбежен
3:00
Экономика

Вопреки заявлениям Минэнерго о стабильности, статистика демонстрирует обратную картину — в России назревает очередная волна подорожания топлива. Оптовый сегмент уже вышел далеко за рамки инфляционного фона, что создаёт риск заметного роста цен на автозаправках уже этой осенью.

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Разрыв между биржей и заправками растёт

С начала 2023 года и до середины 2025-го розничная цена бензина увеличилась примерно на 20%. По данным Юлии Шайхразеевой, преподавателя РЭУ им. Плеханова, в 2023 году рост составил 7,2%, в 2024-м — 11,1%, а в первой половине 2025-го — ещё 3,5%. Средний литр в стране приближается к отметке в 60,4 рубля.

На первый взгляд эти цифры укладываются в общую инфляцию, однако в оптовом сегменте ситуация совсем иная. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин "Премиум-95" с конца июня по конец июля 2025 года подорожал более чем на 30% — с 57 000 до свыше 76 000 рублей за тонну. Это исторический максимум.

Экономист отмечает, что подобные расхождения между биржевыми котировками и розничными ценами в прошлом почти всегда заканчивались резким скачком на АЗС, и нынешняя ситуация вряд ли станет исключением, пишет ИА RuNews24.ru.

Временные меры или отсроченная проблема?

Минэнерго уверяет, что топливный рынок стабилен, запасы достаточны, а действующие механизмы сдерживания работают. Среди последних решений — ограничение экспорта с 28 июля по 31 августа 2025 года, за исключением поставок в ЕАЭС и Монголию.

По словам Юлии Шайхразеевой, эта мера уже применялась ранее и лишь временно сглаживает последствия, не устраняя саму причину. Она подчеркнула, что высокий уровень биржевых цен всё равно неизбежно начнёт отражаться в рознице.

Осенний сценарий: что ждать?

Рынок топлива испытывает давление сразу с нескольких сторон — восстановившийся спрос, сезонный рост перевозок, логистические трудности. Эксперты предполагают, что после снятия экспортных ограничений, а также на фоне возможных изменений в акцизах, цены на АЗС могут резко вырасти уже в сентябре-октябре.

Такой рост ударит не только по водителям, но и по сельскому хозяйству, грузоперевозкам и промышленным предприятиям. Экономисты предупреждают: спокойствие на заправках сейчас может оказаться лишь видимостью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Экономика и бизнес
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Ваня Дмитриенко о Слове пацана: как сцена с Анной Пересильд довела его до истерики
Пляжи исчезнут с лица Земли? Береговая линия во всем мире находится под угрозой
Французская АЭС остановилась из-за медуз
Парша и монилиоз: две напасти, от которых страдают яблоки
Риелтор Олег Бендриков: аренда однушки в Москве варьируется от 45 тыс. до 1 млн рублей в месяц
Учёные развенчали легенду о врождённой гениальности левшей
Попугай раскрыл банду наркоторговцев: преступниками управляли из тюрьмы
Гид Андрей Клейменов: история пещер у Наровчата может насчитывать более 1,5 тыс. лет
Выяснилась причина гибели солдат Наполеона в 1812 году
Влияние чайных детоксов на обмен веществ: раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.