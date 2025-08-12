Осенью все АЗС преподнесут россиянам неприятный сюрприз

Экономист Шайхразеева предупреждает: рост цен на бензин неизбежен

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вопреки заявлениям Минэнерго о стабильности, статистика демонстрирует обратную картину — в России назревает очередная волна подорожания топлива. Оптовый сегмент уже вышел далеко за рамки инфляционного фона, что создаёт риск заметного роста цен на автозаправках уже этой осенью.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Разрыв между биржей и заправками растёт

С начала 2023 года и до середины 2025-го розничная цена бензина увеличилась примерно на 20%. По данным Юлии Шайхразеевой, преподавателя РЭУ им. Плеханова, в 2023 году рост составил 7,2%, в 2024-м — 11,1%, а в первой половине 2025-го — ещё 3,5%. Средний литр в стране приближается к отметке в 60,4 рубля.

На первый взгляд эти цифры укладываются в общую инфляцию, однако в оптовом сегменте ситуация совсем иная. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин "Премиум-95" с конца июня по конец июля 2025 года подорожал более чем на 30% — с 57 000 до свыше 76 000 рублей за тонну. Это исторический максимум.

Экономист отмечает, что подобные расхождения между биржевыми котировками и розничными ценами в прошлом почти всегда заканчивались резким скачком на АЗС, и нынешняя ситуация вряд ли станет исключением, пишет ИА RuNews24.ru.

Временные меры или отсроченная проблема?

Минэнерго уверяет, что топливный рынок стабилен, запасы достаточны, а действующие механизмы сдерживания работают. Среди последних решений — ограничение экспорта с 28 июля по 31 августа 2025 года, за исключением поставок в ЕАЭС и Монголию.

По словам Юлии Шайхразеевой, эта мера уже применялась ранее и лишь временно сглаживает последствия, не устраняя саму причину. Она подчеркнула, что высокий уровень биржевых цен всё равно неизбежно начнёт отражаться в рознице.

Осенний сценарий: что ждать?

Рынок топлива испытывает давление сразу с нескольких сторон — восстановившийся спрос, сезонный рост перевозок, логистические трудности. Эксперты предполагают, что после снятия экспортных ограничений, а также на фоне возможных изменений в акцизах, цены на АЗС могут резко вырасти уже в сентябре-октябре.

Такой рост ударит не только по водителям, но и по сельскому хозяйству, грузоперевозкам и промышленным предприятиям. Экономисты предупреждают: спокойствие на заправках сейчас может оказаться лишь видимостью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.