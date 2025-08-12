Долговая спираль: микрозаймы на коммуналку стали нормой для россиян в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:21
Экономика

В 2025 году почти каждый второй заёмщик микрофинансовых организаций оформляет кредит, чтобы оплатить коммунальные счета и повседневные расходы. Эксперты называют это одним из самых тревожных признаков — растёт нагрузка на уязвимые слои населения, а долговая спираль становится реальностью для всё большего числа россиян.

оформление кредита
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
оформление кредита

По данным отрасли, в первом полугодии количество микрозаймов на оплату ЖКХ выросло почти на 25% по сравнению с прошлым годом. Запрашиваемые суммы варьируются от скромных 5 тысяч рублей до крупных траншей в 70 тысяч. Причём значительная доля этих денег уходит не на новые нужды, а на погашение прежних долгов.

Экономисты видят в этом прямое следствие замедления роста доходов, повышения цен и ужесточения банковских требований к заёмщикам. Всё чаще за микрозаймами обращаются молодые люди и те, кто раньше пользовался только банковскими продуктами, пишет argumenti.ru.

По прогнозам, если условия в банках не смягчатся, поток клиентов в МФО будет расти. Однако возможное снижение ключевой ставки до 15% к концу года может сделать банковские кредиты доступнее и немного охладить спрос на микрозаймы.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
