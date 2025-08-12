Биржа в режиме ожидания: что будет, если саммит не оправдает надежд

Индекс Мосбиржи вырос на 0,44% перед саммитом РФ и США — БКС

Во вторник индекс Мосбиржи завершил основные торги с ростом на 0,44%, достигнув отметки 2 977,18 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,18% — до 1 174,23 пункта. На валютном рынке курс юаня укрепился на 4 копейки, до 11,05 рубля.

"Индекс Мосбиржи во вторник в основном двигался в нейтральном ключе, инвесторы предпочли занять выжидательную позицию за несколько дней до саммита глав РФ и США на Аляске. Чисто новостной аспект вокруг этого события уже отыгран, и дальнейший рост возможен, если по факту встречи последует позитивная конкретика. Рубль сегодня нес небольшие потери к доллару и юаню, цены на нефть и другое сырье преимущественно снижались", — отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Акции: лидеры и аутсайдеры дня

Наиболее заметный рост показали бумаги ритейлера "М.Видео" — +5,8%.

"Скорее всего, это связано с сообщениями о том, что в капитал компании косвенно вошел один из крупнейших китайских онлайн-ретейлеров JD. com", — уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Сильнее всего в минусе оказались акции ММК, снизившись на 3,5%. Причина — низкие мировые цены на сталь и вялый спрос на внутреннем рынке.

Прогнозы на 13 августа

БКС Мир инвестиций ожидает на среду следующие показатели:

Доллар: 79-81 руб.

Юань: 10,95-11,15 руб.

Индекс Мосбиржи: 2 925-3 025 пунктов.

Freedom Finance Global прогнозирует:

Индекс Мосбиржи: 2 900-3 000 пунктов.

Доллар: 79-81 руб.

Евро: 91-93 руб.

Юань: 10,9-11,3 руб.

Российский рынок акций завершил день умеренным ростом, оставаясь в ожидании ключевых новостей с предстоящего саммита РФ–США. На фоне разнонаправленной динамики отдельных бумаг и колебаний валютных курсов инвесторы сохраняют осторожность, ожидая конкретных сигналов для дальнейшего движения.

Уточнения

Индекс МосБиржи (ранее "Индекс ММВБ") — ценовой, взвешенный по рыночной капитализации композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической деятельности которых относятся к основным секторам экономики, представленных на Московской бирже.



Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.



