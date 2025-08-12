Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Банки перестанут верить на слово: реальные доходы заёмщиков будет раскрывать новый сервис

Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
2:27
Экономика

Скоро при оформлении кредита банки перестанут гадать о ваших доходах — вместо этого они будут опираться исключительно на официальные и актуальные сведения. Такая мера, по задумке Банка России, позволит точнее оценивать платежеспособность заемщиков и снизить риск чрезмерной долговой нагрузки.

оформление кредита
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
оформление кредита

Как это будет работать

Получать данные банки и другие кредиторы смогут только с согласия клиента. Информация будет поступать напрямую из информационных систем ФНС России и Социального фонда через сервис "Цифровой профиль". Этот сервис уже позволяет передавать государственные данные в банки без бумажной волокиты.

"Банки и другие кредиторы при принятии решения о предоставлении кредита (займа) будут использовать исключительно сведения об актуальных официальных доходах граждан. Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил дорожную карту, которая определяет основные этапы перехода на новый порядок использования информации", — говорится в сообщении.

Когда изменения вступят в силу

Поручение о введении такой обязанности кредиторам дал Президент РФ еще в прошлом году. Одновременно была поставлена задача обеспечить возможность получения сведений о доходах заемщиков менее чем за минуту. Согласно дорожной карте, полный набор данных для кредиторов будет доступен к марту 2026 года.

Почему выбрали именно этот способ

Участники рынка, профильные министерства и Банк России пришли к выводу, что "Цифровой профиль" — наиболее эффективный инструмент. Он не только сокращает время проверки данных, но и минимизирует риск ошибок. При этом сохраняется возможность использовать и другие официальные источники сведений о доходах.

"Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", — отмечают в ЦБ.

Введение нового порядка проверки доходов сделает процесс выдачи кредитов прозрачнее и надежнее. Банки смогут быстрее и точнее оценивать платежеспособность заемщиков, что снизит риски и для клиентов, и для финансовых организаций.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
