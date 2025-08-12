Алименты с безработного: закон заставляет платить даже без дохода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алименты с безработного родителя взыскиваются по прожиточному минимуму — адвокат Гюзель Пушкарёва
Экономика

Адвокат Гюзель Пушкарёва подробно объяснила, каким образом можно взыскать алименты с родителя, который не имеет работы и официального дохода.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как она рассказала в интервью aif.ru, согласно статье 80 Семейного кодекса России, родители обязаны содержать своих детей.

"Это означает, что даже если один из родителей временно или постоянно не имеет дохода, он всё равно обязан выделять средства на ребёнка", — отметила юрист.

Процесс взыскания алиментов начинается с подачи иска в суд. В случае отсутствия работы у родителя суд вправе назначить выплату алиментов на минимальном уровне — исходя из прожиточного минимума на ребёнка в соответствующем регионе.

При этом суд может учесть и потенциальные возможности трудоустройства и возможный доход в будущем.

Таким образом, безработный родитель не освобождается от финансовой ответственности перед детьми.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
