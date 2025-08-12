Пособие для всех родителей: сколько денег дадут перед новым учебным годом

Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец выступила с инициативой выдавать родителям школьников пособия в размере не менее 20 тысяч рублей перед началом нового учебного года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Школьный рюкзак и набор

Как она рассказала в интервью радиостанции "Говорит Москва", многие семьи сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями при подготовке к школе — зачастую приходится брать кредиты, особенно если детей в семье несколько.

"Это может быть очень крупная сумма, которой у семьи просто нет", — подчеркнула омбудсмен.

При этом Волынец уверена, что выплаты должны предоставляться всем родителям вне зависимости от доходов, поскольку даже семьи, не относящиеся к категории малоимущих, часто испытывают сложности с накоплениями.

Школьная форма и канцелярия в таких условиях становятся настоящим "золотым" удовольствием для семей.

Ранее омбудсмен также предложила повысить минимальную стипендию российских студентов до уровня одного МРОТ — более 22 тысяч рублей с дифференциацией по успеваемости и активности в научной, спортивной и общественной деятельности.

Уточнения

День зна́ний (1 сентября, Пра́здник пе́рвого звонка́) — государственный праздник в СССР, введённый Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года № 373-XI «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днём знаний».



