Прогноз, который уже сбывается: средняя зарплата в России впервые станет шестизначной

Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что к концу 2025 года средняя зарплата в России превысит отметку в 105 тысяч рублей. Это означает, что среднемесячный доход россиян впервые станет шестизначным.

Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Деньги

По итогам 2024 года средняя зарплата составляла около 89 тысяч рублей, а уже к началу лета 2025 года она выросла почти до 99,4 тысячи рублей.

Эксперт ожидает, что рост продолжится и дальше, поддерживаемый улучшением экономических показателей.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за первую половину 2025 года выросли на 7,8 процента с учетом инфляции. Это подкрепляет прогнозы о росте доходов и улучшении уровня жизни населения.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.