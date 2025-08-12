Прогноз, который уже сбывается: средняя зарплата в России впервые станет шестизначной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономист Игорь Балынин: средняя зарплата россиян впервые превысит 100 тысяч рублей
1:07
Экономика

Экономист Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что к концу 2025 года средняя зарплата в России превысит отметку в 105 тысяч рублей. Это означает, что среднемесячный доход россиян впервые станет шестизначным.

Деньги
Фото: pixabay.com by Daria-Yakovleva is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

По итогам 2024 года средняя зарплата составляла около 89 тысяч рублей, а уже к началу лета 2025 года она выросла почти до 99,4 тысячи рублей.

Эксперт ожидает, что рост продолжится и дальше, поддерживаемый улучшением экономических показателей.

Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за первую половину 2025 года выросли на 7,8 процента с учетом инфляции. Это подкрепляет прогнозы о росте доходов и улучшении уровня жизни населения.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
