Прогноз, который уже сбывается: средняя зарплата в России впервые станет шестизначной

Экономист Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что к концу 2025 года средняя зарплата в России превысит отметку в 105 тысяч рублей. Это означает, что среднемесячный доход россиян впервые станет шестизначным.
По итогам 2024 года средняя зарплата составляла около 89 тысяч рублей, а уже к началу лета 2025 года она выросла почти до 99,4 тысячи рублей.
Эксперт ожидает, что рост продолжится и дальше, поддерживаемый улучшением экономических показателей.
Ранее Росстат сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян за первую половину 2025 года выросли на 7,8 процента с учетом инфляции. Это подкрепляет прогнозы о росте доходов и улучшении уровня жизни населения.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.