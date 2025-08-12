Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Китай прижал Европу и США: редкоземельные элементы стали оружием нового поколения

Китай сократил экспорт редкоземельных элементов на 23%
Экономика

Китай, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземельных элементов, резко ужесточил экспортные правила.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Joshua Doubek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Китая

Теперь компании обязаны получать специальные лицензии и раскрывать информацию о конечном использовании материалов, что значительно ограничивает создание стратегических запасов и позволяет Китаю регулировать поставки по своему усмотрению, сообщает aif.ru.

Европейские производители, особенно немецкий автопром и компании, работающие с дронами, оказались в сложной ситуации. Германия зависит от китайских поставок на 98%, и годовой импорт продукции с редкоземельными металлами достигает внушительных 70 млрд евро. Такая зависимость делает европейские отрасли уязвимыми к изменениям в политике Китая.

Альтернативные источники редкоземельных элементов существуют, однако они значительно дороже. Например, цена на самарий — ключевой элемент для реактивных двигателей — выросла в 60 раз. В США тоже ощущают давление: экспорт из Китая в июле 2025 года упал на 23% по сравнению с июнем.

Американские власти требуют от оборонных подрядчиков прекратить закупки китайских редкоземельных магнитов к 2027 году, но пока надежных альтернатив не найдено.

Таким образом, Китай искусно использует контроль над редкоземельными металлами как мощный геополитический рычаг, ставя под удар технологические и оборонные секторы Европы и США.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

