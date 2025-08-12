Китай прижал Европу и США: редкоземельные элементы стали оружием нового поколения

Китай, контролирующий более 90% мирового рынка редкоземельных элементов, резко ужесточил экспортные правила.
Теперь компании обязаны получать специальные лицензии и раскрывать информацию о конечном использовании материалов, что значительно ограничивает создание стратегических запасов и позволяет Китаю регулировать поставки по своему усмотрению, сообщает aif.ru.
Европейские производители, особенно немецкий автопром и компании, работающие с дронами, оказались в сложной ситуации. Германия зависит от китайских поставок на 98%, и годовой импорт продукции с редкоземельными металлами достигает внушительных 70 млрд евро. Такая зависимость делает европейские отрасли уязвимыми к изменениям в политике Китая.
Альтернативные источники редкоземельных элементов существуют, однако они значительно дороже. Например, цена на самарий — ключевой элемент для реактивных двигателей — выросла в 60 раз. В США тоже ощущают давление: экспорт из Китая в июле 2025 года упал на 23% по сравнению с июнем.
Американские власти требуют от оборонных подрядчиков прекратить закупки китайских редкоземельных магнитов к 2027 году, но пока надежных альтернатив не найдено.
Таким образом, Китай искусно использует контроль над редкоземельными металлами как мощный геополитический рычаг, ставя под удар технологические и оборонные секторы Европы и США.
