Экономика Германии на грани: лидерами по банкротствам стали эти 3 отрасли

В Германии в июле 2025 года число банкротств выросло на 19,2% — Destatis
В июле 2025 года Германия столкнулась с резким ростом числа заявлений о банкротстве — их количество увеличилось на 19,2% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis). Это самый высокий показатель с октября 2024 года, когда рост достигал почти 23%.

Особенно заметен рост корпоративных банкротств: в мае 2025 года число таких дел выросло на 5,3% к маю 2024 года — в суды поступило 2036 заявлений. Лидерами по банкротствам стали транспорт и складирование, за ними следуют строительство и гостиничный бизнес.

Кроме того, потребительские банкротства тоже не отстают: в мае 2025 года их зарегистрировали 6605, что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

Эти данные указывают на нарастание финансовых трудностей в крупнейшей экономике Европы, что может стать тревожным знаком для всей зоны евро. Эксперты связывают рост банкротств с последствиями глобальной инфляции, энергетического кризиса и общего экономического замедления.

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². 

