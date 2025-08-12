Экономика Германии на грани: лидерами по банкротствам стали эти 3 отрасли

В июле 2025 года Германия столкнулась с резким ростом числа заявлений о банкротстве — их количество увеличилось на 19,2% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis). Это самый высокий показатель с октября 2024 года, когда рост достигал почти 23%.
Особенно заметен рост корпоративных банкротств: в мае 2025 года число таких дел выросло на 5,3% к маю 2024 года — в суды поступило 2036 заявлений. Лидерами по банкротствам стали транспорт и складирование, за ними следуют строительство и гостиничный бизнес.
Кроме того, потребительские банкротства тоже не отстают: в мае 2025 года их зарегистрировали 6605, что на 16,1% больше, чем в прошлом году.
Эти данные указывают на нарастание финансовых трудностей в крупнейшей экономике Европы, что может стать тревожным знаком для всей зоны евро. Эксперты связывают рост банкротств с последствиями глобальной инфляции, энергетического кризиса и общего экономического замедления.
