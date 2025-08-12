Инвестиции, которые удивили всех: почему синтетические бриллианты вытесняют натуральные

Популярность бриллиантов как инвестиционного актива в России заметно выросла. По данным участников рынка, около 19 банков уже предлагают вложения в эти драгоценные камни, а отмена НДС на покупку через банки три года назад стала серьёзным стимулом для клиентов. При этом действует механизм обратного выкупа, что повышает ликвидность таких инвестиций.
По итогам первого полугодия 2025 года спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 30%, а число новых инвесторов увеличилось на 25% за год. На этом фоне Россия стала одним из ключевых мировых рынков инвестиций в бриллианты, обогнав многие страны, отмечают эксперты. Это связано с падением доходности классических инструментов — депозитов и облигаций.
Инвестиционные бриллианты в России — это не только крупные камни, но и цветные экземпляры, особенно розовые, которые за последние годы подорожали вдвое после закрытия одной из крупнейших шахт в Австралии. Такие камни показывают значительный рост стоимости в долгосрочной перспективе, пишет "РГ".
Однако рынок бриллиантов переживает сложные времена: цены на природные камни на многолетних минимумах, а синтетические бриллианты — выращенные в лабораториях — становятся всё популярнее. Они по качеству не уступают натуральным, но стоят значительно дешевле. Для тех, кто не коллекционер и не ценитель эксклюзивных камней, это может стать хорошей альтернативой.
Эксперты считают, что инвестиции в бриллианты постепенно превращаются из предмета роскоши в полноценный финансовый инструмент, особенно благодаря гарантиям обратного выкупа и развитию банковских продуктов.
Бриллиа́нт — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. Бриллианты оценивают по системе «4 C»: cut (огранка), clarity (чистота), color (цвет) и carat (масса в каратах), что позволяет определить, насколько камень близок к совершенству.
