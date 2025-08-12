Инвестиции, которые удивили всех: почему синтетические бриллианты вытесняют натуральные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спрос на инвестиционные бриллианты в России вырос на 30% в 2025 году — РГ
Экономика

Популярность бриллиантов как инвестиционного актива в России заметно выросла. По данным участников рынка, около 19 банков уже предлагают вложения в эти драгоценные камни, а отмена НДС на покупку через банки три года назад стала серьёзным стимулом для клиентов. При этом действует механизм обратного выкупа, что повышает ликвидность таких инвестиций.

Фото: flickr.com by TVZ Design, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
По итогам первого полугодия 2025 года спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 30%, а число новых инвесторов увеличилось на 25% за год. На этом фоне Россия стала одним из ключевых мировых рынков инвестиций в бриллианты, обогнав многие страны, отмечают эксперты. Это связано с падением доходности классических инструментов — депозитов и облигаций.

Инвестиционные бриллианты в России — это не только крупные камни, но и цветные экземпляры, особенно розовые, которые за последние годы подорожали вдвое после закрытия одной из крупнейших шахт в Австралии. Такие камни показывают значительный рост стоимости в долгосрочной перспективе, пишет "РГ".

Однако рынок бриллиантов переживает сложные времена: цены на природные камни на многолетних минимумах, а синтетические бриллианты — выращенные в лабораториях — становятся всё популярнее. Они по качеству не уступают натуральным, но стоят значительно дешевле. Для тех, кто не коллекционер и не ценитель эксклюзивных камней, это может стать хорошей альтернативой.

Эксперты считают, что инвестиции в бриллианты постепенно превращаются из предмета роскоши в полноценный финансовый инструмент, особенно благодаря гарантиям обратного выкупа и развитию банковских продуктов.

Уточнения

Бриллиа́нт — алмаз, которому посредством обработки придана ограненная форма, максимально выявляющая его естественный блеск. Бриллианты оценивают по системе «4 C»: cut (огранка), clarity (чистота), color (цвет) и carat (масса в каратах), что позволяет определить, насколько камень близок к совершенству. 

