Золото обернулось штрафом: почему экс-владельцу Южуралзолота грозит потеря миллиардов

Число ответчиков по иску Генпрокуратуры к экс-владельцу Южуралзолота Константину Струкову выросло до 9 — данные суда
2:43
Экономика

Количество фигурантов иска Генпрокуратуры к бывшему владельцу "Южуралзолота" Константину Струкову растёт — теперь их девять. Так следует из данных Пластского городского суда.

Выход из суда
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Выход из суда

"Ответчик — Колбасина Ольга Владимировна", — указано в судебных материалах.

 Арест на миллиарды

1 августа в базе ФССП появилась информация: Главное межрегиональное управление службы в рамках исполнительного листа наложило арест на сумму свыше 3,9 млрд рублей. Средства заморожены в рамках иска Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что документы поступили в отношении сразу восьми человек:

  • Юрия Шувалова;
  • Андрея Колбасина;
  • Владимира Потапова;
  • Константина Струкова;
  • Людмилы Струковой;
  • Анастасии Струковой;
  • Екатерины Кузнецовой;
  • Ульяны Кузнецовой.

Требование — принять обеспечительные меры на указанную сумму солидарно. Несколько дел объединены в единое производство.

Суть претензий

21 августа Пластский суд проведёт встречу по иску о взыскании с Константина Струкова и других ответчиков 3,9 млрд рублей. Эти деньги прокуратура требует в доход государства.

По данным иска, бизнесмен получал прибыль, уклоняясь от возмещения ущерба, причинённого нарушениями природоохранного и градостроительного законодательства. Весной 2024 года на Светлинском месторождении в Челябинской области произошёл прорыв дамбы, и именно тогда возникла претензия.

В документе сказано, что в деле фигурируют и сотрудники надзорных и силовых структур, которые, по мнению истца, "позволяли Струкову и его компаниям уклоняться от ответственности".

Решение о передаче акций государству

11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил другой иск Генпрокуратуры — об обращении в собственность государства акций "Южуралзолота", принадлежавших Струкову.

В этом иске говорилось, что, будучи депутатом заксобрания региона с 2000 года, а затем его заместителем председателя, Струков, в нарушение запрета на предпринимательскую деятельность, через процедуру банкротства получил имущество прежней компании "Южуралзолото", основав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК").

Замгенпрокурора требовал передать в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК"" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

Уточнения

Прокурату́ра Росси́йской Федера́ции — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции.

