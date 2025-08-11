Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лавандовое масло: универсальное средство для красоты и релакса
Как приготовить идеальный чай в отпуске: советы от экспертов
Судебный иск против Microsoft: пользователей Windows 10 вынуждают к обновлению
Lexus, Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Kia и Skoda названы самыми надёжными авто в 2025 году
Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года
Опубликован антирейтинг машин с неудобным интерьером и дешёвой отделкой
Альбом Татьяны Лазаревой* увидел свет: 12 композиций, включая дуэт с экс-супругом

Бой без выстрела: Индия решает, кто сильнее — американский стелс или российский хищник

The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35
2:21
Экономика

Индийские военно-воздушные силы стоят перед непростым выбором — чем восполнить дефицит боевых самолетов до 2035 года, когда встанет на крыло собственный перспективный истребитель АМСА.

истребители
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
истребители

Возможные кандидаты

Среди рассматриваемых вариантов — российские Су-57 и американские F-35. Как уточняют источники The Economic Times, речь идет о закупке двух-трех эскадрилий, что позволит хотя бы частично компенсировать нехватку техники.

"Официальное обсуждение с Россией и США возможности закупки у них истребителей пока не началось, ВВС представят свое предложение через два месяца правительству Индии, которое примет окончательное решение", — отметили собеседники издания.

Конкуренция с Rafale

Серьёзным соперником обоих самолетов стал французский Rafale. Его могут приобрести по межправительственному соглашению между Нью-Дели и Парижем, минуя международный тендер. По этому документу Индия вправе закупить 114 самолетов, при этом большую часть соберут на местных заводах.

Боевое крещение Rafale

В мае истребители Rafale уже участвовали в операции "Синдур" против Пакистана, нанося удары по базам террористов. Пакистан утверждает, что при отражении атак сбил шесть индийских самолетов, включая три Rafale. В Индии эти потери категорически отрицают.

Ситуация с авиапарком

Сейчас в составе ВВС Индии — 31 истребительная эскадрилья по 16-18 машин. После списания в сентябре устаревших МиГ-21 их число сократится до 29, тогда как для поддержания боеготовности требуется минимум 41 эскадрилья.

Су-57 — аргументы в пользу

Российский Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, подтвердивший эффективность в реальных боях против западных систем ПВО. Он малозаметен, способен нести широкий спектр высокоточного оружия и уже произвел впечатление на индийской выставке Air India в феврале 2025 года, где демонстрировал полеты в экспортной версии Су-57Э.

Уточнения

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — "Преступник") — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА".

Вое́нно-возду́шные си́лы (ВВС) — род сил в составе Воздушно-космических сил.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35
Тренер Люк Карлсон: приседания, жим и подтягивания помогут оценить уровень физподготовки после 60 лет
Гастроэнтеролог Харлов: крепкий алкоголь допустим при кишечной инфекции только в экстремальных случаях
Нейробиолог Рэнди Дж. Нельсон: ночной свет нарушает сон, иммунитет и обмен веществ
Ранние купания, внимательность к воде и солнцу позволят провести отпуск в Египте без проблем
Вот как правильно хранить продукты в морозилке
Метеорологи предупреждают: что стало причиной градового шторма в Башкирии
Эксперты составили список пород собак для малогабаритных квартир
Макияж на выпускной 2025: главные тренды, которые стоит попробовать
Назойливая саранча едва не сорвала выступление Дженнифер Лопес в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.