Бой без выстрела: Индия решает, кто сильнее — американский стелс или российский хищник

The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35

Индийские военно-воздушные силы стоят перед непростым выбором — чем восполнить дефицит боевых самолетов до 2035 года, когда встанет на крыло собственный перспективный истребитель АМСА.

Возможные кандидаты

Среди рассматриваемых вариантов — российские Су-57 и американские F-35. Как уточняют источники The Economic Times, речь идет о закупке двух-трех эскадрилий, что позволит хотя бы частично компенсировать нехватку техники.

"Официальное обсуждение с Россией и США возможности закупки у них истребителей пока не началось, ВВС представят свое предложение через два месяца правительству Индии, которое примет окончательное решение", — отметили собеседники издания.

Конкуренция с Rafale

Серьёзным соперником обоих самолетов стал французский Rafale. Его могут приобрести по межправительственному соглашению между Нью-Дели и Парижем, минуя международный тендер. По этому документу Индия вправе закупить 114 самолетов, при этом большую часть соберут на местных заводах.

Боевое крещение Rafale

В мае истребители Rafale уже участвовали в операции "Синдур" против Пакистана, нанося удары по базам террористов. Пакистан утверждает, что при отражении атак сбил шесть индийских самолетов, включая три Rafale. В Индии эти потери категорически отрицают.

Ситуация с авиапарком

Сейчас в составе ВВС Индии — 31 истребительная эскадрилья по 16-18 машин. После списания в сентябре устаревших МиГ-21 их число сократится до 29, тогда как для поддержания боеготовности требуется минимум 41 эскадрилья.

Су-57 — аргументы в пользу

Российский Су-57 — единственный истребитель пятого поколения, подтвердивший эффективность в реальных боях против западных систем ПВО. Он малозаметен, способен нести широкий спектр высокоточного оружия и уже произвел впечатление на индийской выставке Air India в феврале 2025 года, где демонстрировал полеты в экспортной версии Су-57Э.

Уточнения

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — "Преступник") — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, созданный ОКБ имени П. О. Сухого в рамках комплексной целевой программы "ПАК ФА".



Вое́нно-возду́шные си́лы (ВВС) — род сил в составе Воздушно-космических сил.



