Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов

Санкции вместо краха подарили рост: азиатское сырьё взорвало рынок лакокрасочных материалов

Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
2:01
Экономика

Весна 2022 года для BIGZONE Coatings едва не стала финалом. Пятый пакет санкций ЕС перекрыл поставки 90% сырья, на котором держалось производство красок. Руководство готовилось к сворачиванию бизнеса и подсчитывало убытки.

Краска
Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Краска

Но всё изменилось после одной встречи. Идейный знакомый предложил не "уходить с рынка тихо", а построить собственное производство в России. Это решение стало переломным.

От паники до прорыва

За два года компания превратилась из дистрибьютора в полноценного производителя. Освоила восемь серийных продуктов, которые уже используют крупнейшие предприятия страны — в том числе производители скоростных поездов. Объём выпуска вырос до 340 тонн в год — результат, сопоставимый с западными конкурентами.

До 2022 года в BIGZONE считали европейские материалы эталоном качества. Однако тесты показали: сырьё из Азии не только не уступает, но иногда даже превосходит европейское, при этом обходясь дешевле, пишет ИА RuNews24.ru.

Секрет успеха — стабильность качества

Главным вызовом оказалась не разработка рецептур, а достижение одинакового результата из партии в партию. В компании сравнивают свою работу с ресторанами со звёздами "Мишлен" — важна не только безупречная технология, но и полная повторяемость результата.

BIGZONE изменила бизнес-модель: эксперты выезжают на предприятия, анализируют процессы, подбирают индивидуальные системы окраски, повышающие эффективность и прибыльность клиента.

Когда "сделано в России" стало плюсом

Если раньше российский производитель считался запасным вариантом, то теперь — надёжным поставщиком, который не уйдёт с рынка из-за политических ограничений. Это стало одним из ключевых конкурентных преимуществ компании.

Уточнения

Кра́ски — пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная (например, битумная) композиция, которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную плёнку. Используется для защиты, придания цвета и текстуры поверхности объекта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны
Авто
Водители грузовиков в СССР не платили на АЗС — использовали талоны Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Наука и техника
В центре Чёрного моря зафиксированы аномальные вихри и выбросы сероводорода
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.