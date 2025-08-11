Санкции вместо краха подарили рост: азиатское сырьё взорвало рынок лакокрасочных материалов

Азиатское сырьё вытесняет европейское в России

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Весна 2022 года для BIGZONE Coatings едва не стала финалом. Пятый пакет санкций ЕС перекрыл поставки 90% сырья, на котором держалось производство красок. Руководство готовилось к сворачиванию бизнеса и подсчитывало убытки.

Фото: Flickr by United Soybean Board, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Краска

Но всё изменилось после одной встречи. Идейный знакомый предложил не "уходить с рынка тихо", а построить собственное производство в России. Это решение стало переломным.

От паники до прорыва

За два года компания превратилась из дистрибьютора в полноценного производителя. Освоила восемь серийных продуктов, которые уже используют крупнейшие предприятия страны — в том числе производители скоростных поездов. Объём выпуска вырос до 340 тонн в год — результат, сопоставимый с западными конкурентами.

До 2022 года в BIGZONE считали европейские материалы эталоном качества. Однако тесты показали: сырьё из Азии не только не уступает, но иногда даже превосходит европейское, при этом обходясь дешевле, пишет ИА RuNews24.ru.

Секрет успеха — стабильность качества

Главным вызовом оказалась не разработка рецептур, а достижение одинакового результата из партии в партию. В компании сравнивают свою работу с ресторанами со звёздами "Мишлен" — важна не только безупречная технология, но и полная повторяемость результата.

BIGZONE изменила бизнес-модель: эксперты выезжают на предприятия, анализируют процессы, подбирают индивидуальные системы окраски, повышающие эффективность и прибыльность клиента.

Когда "сделано в России" стало плюсом

Если раньше российский производитель считался запасным вариантом, то теперь — надёжным поставщиком, который не уйдёт с рынка из-за политических ограничений. Это стало одним из ключевых конкурентных преимуществ компании.

Уточнения

Кра́ски — пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная (например, битумная) композиция, которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную плёнку. Используется для защиты, придания цвета и текстуры поверхности объекта.



